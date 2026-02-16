Церковный праздник 16 февраля: главные запреты начала Масленицы

16 февраля по новому церковному календарю чтят святых Памфила, пресвитера, и еще одиннадцать мучеников, что пострадали за веру. В этом году дата совпадает и с началом Масленичной недели – временем проводов зимы и подготовки к Великому посту.

Приметы 16 февраля. Фото: из открытых источников

16 февраля верующие обращаются к святым с молитвами укрепить веру, даровать здоровье, исцелить от болезней и поддержать в трудных обстоятельствах.

В народной традиции дата известна как Памфила, или Памфилов день. Наши предки замечали, что к середине февраля зима начинает сдавать позиции, а день становится все длиннее. День 16 февраля считается временем подготовки к весенним заботам: по традиции сегодня проверят запас семян, что нужно докупить, осматривают хозяйственный инвентарь.

Считается добрым знаком сегодня заняться полезным делом по дому или во дворе. Говорят, что если провести этот день с пользой и без ссор, то и весна будет благополучной, а труды – щедрыми на урожай.

В церковный праздник 16 февраля, как и в любой другой день, Церковь не одобряет сквернословия, лжи, зависти, жадности и отчаяния. Не следует ссориться, отказывать в помощи нуждающимся, обижать людей или животных.

По народным приметам на Памфилов день также существуют особые ограничения: сегодня нежелательно одалживать деньги — вместе с ними можно "отдать" достаток; не советуют пересчитывать мелочь — по этой же причине; не следует шить, вязать — работа не заладится.

Также в этот день нужно избегать конфликтов с близкими, иначе обиды могут затянуться до самой Пасхи.

С Памфиловым днем связывают такие приметы. Если сегодня тепло — холода еще вернутся. Вороны громко каркают — к похолоданию. Начался сильный снегопад — весна будет поздней. Выпало много снега — лето будет холодным и дождливым. К неожиданному теплу нужно относиться настороженно: оттепель обманчива и за ней обязательно последует кратковременное похолодание.

Читайте также на портале "Комментарии" — церковный праздник 15 февраля: три суровых запрета в этот день.



