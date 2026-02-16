Церковне свято 16 лютого: головні заборони початку Масляної

16 лютого за новим церковним календарем вшановують святих Памфіла, пресвітера, і ще одинадцять мучеників, що постраждали за віру. Цього року дата збігається і з початком Масляного тижня – часом проводів зими та підготовки до Великого посту.

Прикмети 16 лютого. Фото: з відкритих джерел

16 лютого віруючі звертаються до святих із молитвами зміцнити віру, дарувати здоров'я, зцілити від хвороб та підтримати у важких обставинах.

У народній традиції дата відома як Памфіла, або Памфилів день. Наші предки помічали, що до середини лютого зима починає здавати позиції, а день стає все довшим. День 16 лютого вважається часом підготовки до весняних турбот: за традицією сьогодні перевіряють запас насіння, що потрібно докупити, оглядають господарський інвентар.

Вважається добрим знаком сьогодні зайнятися корисною справою по дому або у дворі. Кажуть, що якщо провести цей день з користю і без сварок, то і весна буде благополучною, а праці — щедрими на урожай.

У церковне свято 16 лютого, як і будь-якого іншого дня, Церква не схвалює лихослів'я, брехню, заздрість, жадібність і розпач. Не слід сваритися, відмовляти допомоги нужденним, ображати людей чи тварин.

За народними прикметами на Памфілів день також існують особливі обмеження: сьогодні небажано позичати гроші — разом із ними можна "віддати" статки; не радять перераховувати дрібницю – з цієї ж причини; не слід шити, в'язати — робота не залагодиться.

Також у цей день потрібно уникати конфліктів із близькими, інакше образи можуть затягтися до самого Великодня.

З Памфіловим днем пов'язують такі прикмети. Якщо сьогодні тепло – холоди ще повернуться. Ворони голосно каркають – до похолодання. Почався сильний снігопад — весна буде пізня. Випало багато снігу – літо буде холодним та дощовим. До несподіваного тепла потрібно ставитися насторожено: відлига оманлива і за нею обов'язково настане короткочасне похолодання.

