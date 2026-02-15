Церковный праздник 15 февраля: три суровых запрета в этот день

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
15 февраля по новоюлианскому календарю православные христиане чтят память святого апостола Онисима, который был одним из семидесяти учеников Христа и епископа Византийского. В народной традиции эта дата известна как Онисимов день. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.
Церковный праздник 15 февраля. Фото из открытых источников
Согласно церковному преданию, Онисим родился в Малой Азии и был рабом состоятельного Филимона. Впоследствии он обрел свободу и посвятил жизнь апостольской миссии. Считается, что святой жил в I веке и погиб мученической смертью. В народе Онисима называли покровителем пастухов и овец, поэтому его также прозвали пастухом.
В народных верованиях этот день связывали с несколькими суровыми запретами. Таким образом, сегодня нельзя:
В то же время 15 февраля принято молиться о любви, мире в семье и благополучии. Разрешено заниматься домашними делами, но без лишней суеты.
День ангела сегодня празднуют Николай, Алексей, Иван, София, Арсений, Афанасий, Михаил и Петр.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский священник назвал полномасштабную войну наказанием украинцев за аборты.
Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект создал собственную религию.