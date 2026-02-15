logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Церковный праздник 15 февраля: три суровых запрета в этот день
commentss НОВОСТИ Все новости

Церковный праздник 15 февраля: три суровых запрета в этот день

15 февраля чтят святого апостола Онисима. Какие запреты этого дня, что нельзя делать сегодня и кто празднует именины.

15 февраля 2026, 06:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

15 февраля по новоюлианскому календарю православные христиане чтят память святого апостола Онисима, который был одним из семидесяти учеников Христа и епископа Византийского. В народной традиции эта дата известна как Онисимов день. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 15 февраля: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 15 февраля. Фото из открытых источников

Церковный праздник

Согласно церковному преданию, Онисим родился в Малой Азии и был рабом состоятельного Филимона. Впоследствии он обрел свободу и посвятил жизнь апостольской миссии. Считается, что святой жил в I веке и погиб мученической смертью. В народе Онисима называли покровителем пастухов и овец, поэтому его также прозвали пастухом.

Что нельзя делать 15 февраля

В народных верованиях этот день связывали с несколькими суровыми запретами. Таким образом, сегодня нельзя:

  • — строить долгосрочные планы на будущее — считается, что задуманному не суждено было осуществиться
  • — давать деньги в долг — существовала примета, что их могут не вернуть
  • — мужчины должны избегать работы с молотком или топором, а также покраска — такие действия считались нежелательными в день Анисима.

В то же время 15 февраля принято молиться о любви, мире в семье и благополучии. Разрешено заниматься домашними делами, но без лишней суеты.

Именины 15 февраля

День ангела сегодня празднуют Николай, Алексей, Иван, София, Арсений, Афанасий, Михаил и Петр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский священник назвал полномасштабную войну наказанием украинцев за аборты.

Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект создал собственную религию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости