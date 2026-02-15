Церковный праздник 15 февраля: три суровых запрета в этот день

15 февраля по новоюлианскому календарю православные христиане чтят память святого апостола Онисима, который был одним из семидесяти учеников Христа и епископа Византийского. В народной традиции эта дата известна как Онисимов день. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 15 февраля. Фото из открытых источников

Церковный праздник

Согласно церковному преданию, Онисим родился в Малой Азии и был рабом состоятельного Филимона. Впоследствии он обрел свободу и посвятил жизнь апостольской миссии. Считается, что святой жил в I веке и погиб мученической смертью. В народе Онисима называли покровителем пастухов и овец, поэтому его также прозвали пастухом.

Что нельзя делать 15 февраля

В народных верованиях этот день связывали с несколькими суровыми запретами. Таким образом, сегодня нельзя:

— строить долгосрочные планы на будущее — считается, что задуманному не суждено было осуществиться

— давать деньги в долг — существовала примета, что их могут не вернуть

— мужчины должны избегать работы с молотком или топором, а также покраска — такие действия считались нежелательными в день Анисима.

В то же время 15 февраля принято молиться о любви, мире в семье и благополучии. Разрешено заниматься домашними делами, но без лишней суеты.

Именины 15 февраля

День ангела сегодня празднуют Николай, Алексей, Иван, София, Арсений, Афанасий, Михаил и Петр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский священник назвал полномасштабную войну наказанием украинцев за аборты.

Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект создал собственную религию.