Церковне свято 15 лютого: три суворі заборони цього дня
НОВИНИ

Церковне свято 15 лютого: три суворі заборони цього дня

15 лютого вшановують святого апостола Онисима. Які існують заборони цього дня, що не можна робити сьогодні та хто святкує іменини.

15 лютого 2026, 06:30
Автор:
avatar

Slava Kot

15 лютого за новоюліанським календарем православні християни вшановують пам’ять святого апостола Онисима, який був одним з сімдесяти учнів Христа та єпископа Візантійського. У народній традиції ця дата відома як Онисимів день. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 15 лютого: три суворі заборони цього дня

Церковне свято 15 лютого. Фото з відкритих джерел

Церковне свято

Згідно з церковним переданням, Онисим народився в Малій Азії та був рабом заможного Филимона. Згодом він здобув свободу та присвятив життя апостольській місії. Вважається, що святий жив у I столітті та загинув мученицькою смертю. У народі Онисима називали покровителем пастухів і овець, тому його також прозвали вівчарем.

Що не можна робити 15 лютого

У народних віруваннях цей день пов’язували з кількома суворими заборонами. Таким чином сьогодні не можна:

  • - будувати довгострокові плани на майбутнє — вважається, що задуманому не судилося здійснитися
  • - давати гроші в борг — існувала прикмета, що їх можуть не повернути
  • - чоловіки мають уникати роботи з молотком чи сокирою, а також фарбування — такі дії вважалися небажаними в Онисимів день.

Водночас 15 лютого заведено молитися про кохання, мир у родині та добробут. Дозволено займатися хатніми справами, але без зайвої метушні.

Іменини 15 лютого

День ангела сьогодні святкують Микола, Олексій, Іван, Софія, Арсеній, Опанас, Михайло та Петро.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що український священник назвав повномасштабну війну покаранням українців за аборти.

Також "Коментарі" писали, що штучний інтелект створив власну релігію.



