Церковне свято 15 лютого: три суворі заборони цього дня

15 лютого за новоюліанським календарем православні християни вшановують пам’ять святого апостола Онисима, який був одним з сімдесяти учнів Христа та єпископа Візантійського. У народній традиції ця дата відома як Онисимів день. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.
Церковне свято 15 лютого. Фото з відкритих джерел
Згідно з церковним переданням, Онисим народився в Малій Азії та був рабом заможного Филимона. Згодом він здобув свободу та присвятив життя апостольській місії. Вважається, що святий жив у I столітті та загинув мученицькою смертю. У народі Онисима називали покровителем пастухів і овець, тому його також прозвали вівчарем.
У народних віруваннях цей день пов’язували з кількома суворими заборонами. Таким чином сьогодні не можна:
Водночас 15 лютого заведено молитися про кохання, мир у родині та добробут. Дозволено займатися хатніми справами, але без зайвої метушні.
День ангела сьогодні святкують Микола, Олексій, Іван, Софія, Арсеній, Опанас, Михайло та Петро.
