Священник назвав війну покаранням українців за аборти (ВІДЕО)


Священник назвав війну покаранням українців за аборти (ВІДЕО)

Священник Олексій Філюк заявив, що війна є покаранням українців за аборти.

25 грудня 2025, 12:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Відомий український священник і блогер з Тернопільщини Олексій Філюк заявив, що війна в Україні є "покаранням за аборти". На думку священника, якби не аборти, то Україна мала б більші ресурси для війни проти Росії.

Священник назвав війну покаранням українців за аборти (ВІДЕО)

Священник Олексій Філюк. Фото з відкритих джерел

Олексій Філюк в інтерв’ю ведучій Марічці Довбенко підтвердив свої попередні висловлювання, "що війна – це покарання українцям за 12 мільйонів абортів, які вони зробили з Дня Незалежності". За словами священника, якби ці ненароджені діти нині могли захищати державу, Україна мала б значно більший оборонний ресурс.

"Говорив я таке, так. Сьогодні, якби ті 12 мільйонів абортованих дітей поставили в оборону України, то певно б ми закидали шапками мокшанців", — сказав Філюк.

У відповідь на зауваження, що аборти існують і в інших країнах, які не перебувають у стані війни, Філюк відповів, що це, мовляв, "питання часу". Священника також послався на біблійні тексти, стверджуючи, що війни виникають через "жорстокість сердець" і гріхи суспільства.

Уривок інтерв'ю зі словами священника Філюка зі словами про покарання за аборти українцям у вигляді війни можна переглянути нижче:

Окремо священник наголосив на демографічній кризі в Україні, заявивши, що країна має проблему з мобілізаційним ресурсом через низьку народжуваність.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Олексію Філюку вручили повістку до військкомату.

Також "Коментарі" писали, що російський священник назвав несподівану причину смерті росіян на війні. За його словами,  в першу чергу гинуть росіяни, які говорять матюки. А інший російський священник заявив, що удари HIMARS по території РФ — це кара за мастурбацію.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=V5Pv4zQUWRw
