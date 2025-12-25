Священник назвав війну покаранням українців за аборти (ВІДЕО)

Відомий український священник і блогер з Тернопільщини Олексій Філюк заявив, що війна в Україні є "покаранням за аборти". На думку священника, якби не аборти, то Україна мала б більші ресурси для війни проти Росії.

Священник Олексій Філюк. Фото з відкритих джерел

Олексій Філюк в інтерв’ю ведучій Марічці Довбенко підтвердив свої попередні висловлювання, "що війна – це покарання українцям за 12 мільйонів абортів, які вони зробили з Дня Незалежності". За словами священника, якби ці ненароджені діти нині могли захищати державу, Україна мала б значно більший оборонний ресурс.

"Говорив я таке, так. Сьогодні, якби ті 12 мільйонів абортованих дітей поставили в оборону України, то певно б ми закидали шапками мокшанців", — сказав Філюк.

У відповідь на зауваження, що аборти існують і в інших країнах, які не перебувають у стані війни, Філюк відповів, що це, мовляв, "питання часу". Священника також послався на біблійні тексти, стверджуючи, що війни виникають через "жорстокість сердець" і гріхи суспільства.

Уривок інтерв'ю зі словами священника Філюка зі словами про покарання за аборти українцям у вигляді війни можна переглянути нижче:

Окремо священник наголосив на демографічній кризі в Україні, заявивши, що країна має проблему з мобілізаційним ресурсом через низьку народжуваність.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Олексію Філюку вручили повістку до військкомату.

