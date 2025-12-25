Священник назвал войну наказанием украинцев за аборты (ВИДЕО)

Священник Алексей Филюк. Фото из открытых источников

Известный украинский священник и блоггер из Тернопольщины Алексей Филюк заявил, что война в Украине является "наказанием за аборты". По мнению священника, если бы не аборты, то у Украины были бы большие ресурсы для войны против России.

Алексей Филюк в интервью ведущей Маричке Довбенко подтвердил свои предварительные высказывания, "что война – это наказание украинцам за 12 миллионов абортов, сделанных ими со Дня Независимости". По словам священника, если бы эти нерожденные дети могли защищать государство, Украина имела бы значительно больший оборонный ресурс.

"Говорил я такое, да. Сегодня, если бы те 12 миллионов абортированных детей поставили в оборону Украины, то, наверное, мы бы забросали шапками мокшанцев", — сказал Филюк.

В ответ на замечания, что аборты существуют и в других странах, не находящихся в состоянии войны, Филюк ответил, что это, мол, "вопрос времени". Священник также сослался на библейские тексты, утверждая, что войны возникают из-за "жестокости сердец" и грехов общества.

Отрывок интервью со словами священника Филюка о наказании за аборты украинцам в виде войны можно просмотреть ниже:

Отдельно священник отметил демографический кризис в Украине, заявив, что страна имеет проблему с мобилизационным ресурсом из-за низкой рождаемости.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексею Филюку вручили повестку в военкомат.

Также "Комментарии" писали, что русский священник назвал неожиданную причину смерти россиян на войне. По его словам, в первую очередь гибнут россияне, которые говорят матерные слова. А другой российский священник заявил, что удары HIMARS по территории РФ – это наказание за мастурбацию.