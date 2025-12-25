Священник назвал войну наказанием украинцев за аборты (ВИДЕО)

Рубрики
Священник Алексей Филюк. Фото из открытых источников
Известный украинский священник и блоггер из Тернопольщины Алексей Филюк заявил, что война в Украине является "наказанием за аборты". По мнению священника, если бы не аборты, то у Украины были бы большие ресурсы для войны против России.
Алексей Филюк в интервью ведущей Маричке Довбенко подтвердил свои предварительные высказывания, "что война – это наказание украинцам за 12 миллионов абортов, сделанных ими со Дня Независимости". По словам священника, если бы эти нерожденные дети могли защищать государство, Украина имела бы значительно больший оборонный ресурс.
В ответ на замечания, что аборты существуют и в других странах, не находящихся в состоянии войны, Филюк ответил, что это, мол, "вопрос времени". Священник также сослался на библейские тексты, утверждая, что войны возникают из-за "жестокости сердец" и грехов общества.
Отрывок интервью со словами священника Филюка о наказании за аборты украинцам в виде войны можно просмотреть ниже:Отдельно священник отметил демографический кризис в Украине, заявив, что страна имеет проблему с мобилизационным ресурсом из-за низкой рождаемости.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексею Филюку вручили повестку в военкомат.
Также "Комментарии" писали, что русский священник назвал неожиданную причину смерти россиян на войне. По его словам, в первую очередь гибнут россияне, которые говорят матерные слова. А другой российский священник заявил, что удары HIMARS по территории РФ – это наказание за мастурбацию.