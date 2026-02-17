Церковне свято 17 лютого: чому сьогодні треба пити багато чистої води

17 лютого у новому календарі української православної церкви – день пам'яті двох Феодорів, великомученика Феодора Тірона та преподобного Феодора, мовчальника Києво-Печерського. Цього дня віруючі згадують їхній подвиг та духовну спадщину, звертаються з молитвами про захист та зміцнення віри.

Прикмети 17 лютого. Фото: з відкритих джерел

У православне свято віруючі звертаються до великомученика Феодора Тирона як до клопотання за нас перед Господом. Святому моляться за зниклих близьких і просять підтримки у важкі періоди. Преподобного Феодора Мовчазного просять уберегти від марності та нестриманості мови.

У народній традиції свято називають Федір Тирон, а також Маріамна Кікімора — на честь праведної Маріамни. Чому образ святої переплевся в народі з образом кікімори, точно невідомо. За повір'ями, кікімора могла шкодити господарям будинку: плутати пряжу, гриміти посудом, лякати домочадців. Щоб захистити господарство, в давнину по кутах розкладали будяк і полин, а в курниках вішали камені з отворами — обереги від нечистої сили.

Цей день вважається часом очищення: існує звичай пити сьогодні багато чистої води – нібито вона допомагає зміцнити здоров'я та очистити організм. Вагітним радять дивитися на сонце, що сходить — за повір'ями, це обіцяє народження міцної і здорової дитини.

У церковне свято 17 лютого не слід поганословити, марнословити, пліткувати. Забороняється відмовляти допомоги нужденним, церква засуджує брехню, лінь, жадібність, заздрість і розпач.

За народними прикметами, будь-яка сварка чи необережне слово цієї дати можуть викликати лихо.

По погоді судять про майбутню весну та літо. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз — дощ. Тепла погода – літо буде спекотним, а якщо холодно та ненастно – виявиться прохолодним. Птахи повертаються з теплих країн – до ранньої весни. Раптова хуртовина почалася — снігопади продовжаться до кінця тижня.

Вважається, що якась погода стоїть на Федора, таким багато в чому буде і наступне літо.

