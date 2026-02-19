Церковный праздник 19 февраля: почему сегодня не рекомендуется смотреть на звезды

19 февраля по новому церковному календарю православные в Украине чтят память апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа – учеников, которые проповедовали веру Христову.

Приметы 19 февраля. Фото: из открытых источников

В этот день верующие обращаются к апостолам Архиппу и Филимону – святых просят в молитвах укрепить веру, а также дать совет, как преодолеть сомнения и тревогу.

В этот день по староцерковному календарю почитают преподобного Вукола, епископа Смирнского.

В народе день называют Архипов, Филя вешний. По поверьям, чем больше добрых дел будет сделано в этот день, тем счастливее и удачнее будет год. В старину хозяйки на праздник пекли каравай — этот хлеб символизирует солнце. Его делили на кусочки и раздавали домочадцам, соседям, нищим и бедным.

Помимо выпечки, традиционно полагается подать милостыню, накормить бездомных животных, помочь нуждающимся.

Церковь в этот день не одобряет сквернословие, ложь, зависть, жадность и отчаяние. Нельзя обижать людей и животных.

По народным поверьям, не рекомендуется отказывать в помощи – это сулит потерю благополучия и пустой кошелек. Дурной знак этого дня: смотреть на звезды, увидишь падающую звезду — на тебя может "упасть неудача".

Издавна по погоде этого дня наши предки судили, каким будет год и весна. Если день солнечный сегодня – год будет урожайным и плодородным. Если выпал снег – трава вырастет поздно. Чайки над домом — скоро начнется ледоход на реках. Вороны раскричались — весна совсем рядом.

Если сегодня день теплый, то весна будет переменчивой и непредсказуемой.

