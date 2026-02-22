Большой церковный праздник 22 февраля: три суровых запрета в этот день

22 февраля православные верующие отмечают Прощеное воскресенье – особый день перед началом Великого поста. Дата праздника ежегодно меняется, ведь зависит от календаря начала поста. Это завершение Масленицы и духовная граница между праздничным периодом и временем воздержания и молитвы. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 22 февраля - Прощенное воскресенье

Церковный праздник

Прощеное воскресенье или сиропусное имеет глубокий смысл, ведь перед постом христиане просят прощения у родных, друзей и даже у тех, с кем давно потеряна связь. Считается, что только через искреннее раскаяние можно очистить душу и подготовиться к духовному обновлению. По библейской традиции, именно в этот день вспоминают изгнание Адама и Евы из Эдема как напоминание об ответственности и покаянии.

В народной традиции украинцы посещали родственников, мирились после ссор, а также могли пойти на кладбище, чтобы мысленно попросить прощения у умерших близких. Это последний день, когда разрешается есть молочные продукты и яйца перед Великим постом.

Что нельзя делать 22 февраля

Церковь напоминает, что в Прощенное воскресенье запрещены ссоры, брань, сплетни и обиды. Также существуют другие вещи, которые нельзя делать сегодня:

— нельзя выполнять тяжелую физическую работу — стирать, убирать, шить или работать по хозяйству

— запрещено врать и лицемерить

— не следует употреблять мясо и алкоголь

Именины 22 февраля

В этот день именины празднуют Панкратий, Геннадий, Никифор, Иннокентий, Петр, Михаил, Андрей, Виктор, Владимир, Иван, Иосиф, Николай, Сергей, Степан, Федор, Варвара и Ирина.

