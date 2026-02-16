Тиждень перед Великоднім постом: як святкують та що готують українці на Масницю

Масляна (Масниця або Колодій) — тиждень перед Великим постом. Це проводи зими та зустріч весни. Масниця розпочинається з понеділка — у 2026 році це 16 лютого, та триває весь тиждень. Традиційно на Масницю українці влаштовували гуляння та готували страви з сиру, молока, масла, яєць — продуктів, які заборонено вживати у Великодній піст.

Масниця. Фото з відкритих джерел

Традиції на Масницю

Обряди в регіонах України різнилися, однак спільним було переконання, чим краще провести зиму та зустріти весну, тим врожайнішим буде рік, та оминатимуть хвороби, пише видання “ВВС Україна”.

Перед Масницею старалися прибрати оселю та завершити важку роботу. Напередодні свята поминали рідних.

Розповсюдженим обрядом на Масницю був Колодій — хлопцям, які не одружилися за рік, прив'язували до руки колодку. У деяких регіонах колоду прив’язували й дівчатам і навіть їхнім батькам. Колодка могла бути справжньою або символічною, щоб її зняти, потрібно було відкупитися.

Неділя перед Великоднім постом — прощена — цього дня щиро просять вибачення у рідних і близьких, аби з чистою душею увійти в Піст.

Етнологиня Олена Щербань зазначила, що в Україні цей тиждень називали "бабський". Це був жіночий тиждень, коли українки мали офіційний перепочинок від роботи.

“Зустріч з жінками, взаємна підтримка, балачки, плітки... Понеділок — дівчачий день, вівторок — дівочий день, середа — молодичий день, четвер — невістчин день, п'ятниця — тещин день, субота — день підтримки вдів, неділя - спільне гуляння”, — цитує Щербань “Київ24”.

Основні страви на Масницю

Цього тижня головні продукти — масло та сир. Страви з м’яса на Масницю вживати заборонено. Основні страви були вареники з сиром, також це могли бути налисники з сиром, молочні каші, сирники, запіканки та різноманітні солодощі. А ось на алкогольні напої хоч і дозволялися, однак регламентовано — жінки могли тільки пригубити, а чоловіки — випити чарку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про церковний календар на 2026 рік.



