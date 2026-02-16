Неделя перед Пасхальным постом: как празднуют и что готовят украинцы на Масленицу

Масленица (Колодий) – неделя перед Великим постом. Это проводы зимы и встреча весны. Масленица начинается с понедельника — в 2026 году это 16 февраля и длится всю неделю. Традиционно на Масленицу украинцы устраивали гуляния и готовили блюда из сыра, молока, масла, яиц — продуктов, которые запрещено употреблять в Пасхальный пост.

Масленица. Фото из открытых источников

Традиции на Масленицу

Обряды в регионах Украины отличались, однако общим было убеждение, чем лучше провести зиму и встретить весну, тем урожайнее будет год, и будут обходить болезни, пишет издание "ВВС Украина".

Перед Масленицей старались убрать дом и завершить тяжелую работу. В канун праздника поминали родных.

Распространенным обрядом на Масленицу был Колодий — парням, не женившимся за год, привязывали к руке колодку. В некоторых регионах колодку привязывали и девушкам и даже их родителям. Колодка могла быть настоящей или символической, чтобы ее снять нужно было откупиться.

Воскресенье перед Пасхальным постом – прощеное – в этот день искренне просят прощения у родных и близких, чтобы с чистой душой войти в Пост.

Этнологиня Елена Щербань отметила, что в Украине эту неделю называли "бабскую". Это была женская неделя, когда у украинок была официальная передышка от работы.

"Встреча с женщинами, взаимная поддержка, разговоры, сплетни... Понедельник — девичий день, вторник — девичий день, среда — молодой день, четверг — невестки день, пятница — тещин день, суббота — день поддержки вдов, воскресенье — совместное гуляние", — цитирует Щерба4.

Основные блюда на Масленицу

На этой неделе главные продукты – масло и сыр. Блюда из мяса на Масленицу употреблять запрещено. Основными блюдами были вареники с сыром, также это могли быть блинчики с сыром, молочные каши, сырники, запеканки и разнообразные сладости. А вот на алкогольные напитки хоть и разрешались, однако регламентировано – женщины могли только пригубить, а мужчины – выпить рюмку.

