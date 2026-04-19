Велике церковне свято 19 квітня: три суворі заборони цього дня

19 квітня віряни східного обряду відзначають одне з важливих свят після Великодня — Антипасху, яку також називають Фоминою або Провідною неділею. Цей день завершує Світлий тиждень і відкриває особливий період поминання померлих. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 19 квітня

Попри назву, Антипасха не означає протиставлення Великодню. У церковній традиції це продовження радості Воскресіння Христового. Саме на восьмий день після Пасхи, згідно з Євангелієм, Ісус Христос з’явився апостолу Фомі, який сумнівався у чуді воскресіння. Після цього Фома увірував, а сама подія стала символом зміцнення віри. Антипасха поєднує у собі великодню радість і пам’ять про предків, нагадуючи про цінність віри, родини та духовної спадкоємності.

В українській традиції цей день також відомий як Провідна неділя. Саме з неї починається поминальний тиждень, коли родини відвідують могили рідних, моляться за спокій душ та вшановують пам’ять предків. У багатьох регіонах України це одна з найважливіших родинних традицій весни.

Що не можна робити на Провідну неділю

За народними та церковними звичаями сьогодні не можна робити такі речі:

- Сваритися та влаштовувати гучні розваги — день має бути спокійним, присвяченим молитві та родині.

- Займатися важкою фізичною працею — господарські справи радять відкласти, щоб приділити час духовному змісту свята.

- Починати важливі нові справи — у народі вважали, що цей день краще присвятити завершенню старого та внутрішньому очищенню.

Іменини 19 квітня

День ангела сьогодні святкують Віктор, Георгій, Іван, Семен, Ян, Єгор та Мотрона.

