Большой церковный праздник 19 апреля: три суровых запрета в этот день
НОВОСТИ

Большой церковный праздник 19 апреля: три суровых запрета в этот день

19 апреля отмечают Антипасху. Что означает праздник, какие традиции и главные запреты.

19 апреля 2026, 06:30
Slava Kot

19 апреля верующие восточного обряда отмечают один из важных праздников после Пасхи – Антипасху, которую также называют Фоминой или Поминальным воскресеньем. Этот день завершает Светлую неделю и открывает особый период поминовения усопших. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

19 апреля отмечают Антипасху. Фото из открытых источников

Церковный праздник 19 апреля

Несмотря на название, Антипасха не означает противопоставление Пасхе. В церковной традиции это продолжение радости Воскресения Христова. Именно на восьмой день после Пасхи, согласно Евангелию, Иисус Христос явился апостолу Фоме, который сомневался в чуде воскресения. После этого Фома уверовал, а само событие стало символом укрепления веры. Антипасха объединяет в себе пасхальную радость и память о предках, напоминая о ценности веры, семьи и духовной преемственности.

В украинской традиции этот день также известен как "Поминальное воскресенье". Именно с него начинается поминальная неделя, когда семьи посещают могилы родных, молятся за покой душ и чтят память предков. Во многих регионах Украины это одна из важнейших родственных традиций весны.

Что нельзя делать

По народным и церковным обычаям сегодня нельзя делать такие вещи:

  • — Ссориться и устраивать громкие развлечения — день должен быть спокойным, посвященным молитве и семье.
  • — Заниматься тяжелым физическим трудом – хозяйственные дела советуют отложить, чтобы уделить время духовному содержанию праздника.
  • — Начинать важные новые дела – в народе считали, что этот день лучше посвятить завершению старого и внутреннему очищению.

Именины 19 апреля

День ангела сегодня празднуют Виктор, Георгий, Иоанн, Семен, Ян, Егор и Матрена.

