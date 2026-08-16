Велике церковне свято 16 серпня: три суворі заборони цього дня

16 серпня в Україні відзначають Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. У народній традиції цей день також називають Спасом Нерукотворним, Горіховим або Хлібним Спасом.

Церковне свято 16 серпня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 16 серпня

Свято пов’язане з давнім церковним переданням про Нерукотворний образ Спасителя Мандиліон. За переказом, цар Едеси Авгар, який тяжко захворів, попросив Ісуса Христа надіслати йому свій портрет. Христос приклав до обличчя полотно, і на ньому чудесним чином відобразився Його лик. Саме тому образ називають нерукотворним. У 944 році святиню перенесли з Едеси до Константинополя. Ця подія й стала основою церковного свята 16 серпня.

Назви Хлібний або Горіховий Спас пов’язані з народним календарем. Цей період припадав на завершення жнив, а господині починали пекти хліб з борошна нового врожаю. Також починають з’являтися перші горіхи.

Що не можна робити 16 серпня

У народних віруваннях цього дня існували певні заборони. Зокрема, сьогодні не можна робити такі речі:

- довго дивитися у дзеркало, оскільки вважалося, що це може накликати неприємності

- ходити на кладовище, адже це може принести біду

- проводити сватання та планування весілля

Хто святкує іменини 16 серпня

День ангела сьогодні відзначають Іван, Степан, Олександр, Яків та Ганна.

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