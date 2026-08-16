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Велике церковне свято 16 серпня: три суворі заборони цього дня

Яке церковне свято сьогодні 16 серпня, що не можна робити та хто святкує іменини.

16 серпня 2026, 07:05
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Slava Kot

16 серпня в Україні відзначають Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. У народній традиції цей день також називають Спасом Нерукотворним, Горіховим або Хлібним Спасом.

Велике церковне свято 16 серпня: три суворі заборони цього дня

Церковне свято 16 серпня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 16 серпня 

Свято пов’язане з давнім церковним переданням про Нерукотворний образ Спасителя Мандиліон. За переказом, цар Едеси Авгар, який тяжко захворів, попросив Ісуса Христа надіслати йому свій портрет. Христос приклав до обличчя полотно, і на ньому чудесним чином відобразився Його лик. Саме тому образ називають нерукотворним. У 944 році святиню перенесли з Едеси до Константинополя. Ця подія й стала основою церковного свята 16 серпня.

Назви Хлібний або Горіховий Спас пов’язані з народним календарем. Цей період припадав на завершення жнив, а господині починали пекти хліб з борошна нового врожаю. Також починають з’являтися перші горіхи.

Що не можна робити 16 серпня

У народних віруваннях цього дня існували певні заборони. Зокрема, сьогодні не можна робити такі речі:

  • - довго дивитися у дзеркало, оскільки вважалося, що це може накликати неприємності
  • - ходити на кладовище, адже це може принести біду
  • - проводити сватання та планування весілля

Хто святкує іменини 16 серпня

День ангела сьогодні відзначають Іван, Степан, Олександр, Яків та Ганна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про церковний календар на 2026 рік, який містить перелік головних свят.

Також "Коментарі" писали, що вчені з'ясували, як насправді виглядав Ісус Христос. Він зовсім не такий, як на іконах.



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