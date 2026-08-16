Большой церковный праздник 16 августа: три суровых запрета в этот день

16 августа в Украине отмечают Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. В народной традиции этот день также называют Спасом Нерукотворным, Ореховым или Хлебным Спасом.

Церковный праздник 16 августа. Фото из открытых источников

Церковный праздник 16 августа

Праздник связан с древним церковным преданием о Нерукотворном образе Спасителя Мандилиона. По преданию, царь Эдессы Авгар, тяжело заболевший, попросил Иисуса Христа прислать ему свой портрет. Христос приложил к лицу холст, и на нем чудесным образом отразилось Его лицо. Именно поэтому образ называют нерукотворным. В 944 году святыню перенесли из Эдессы в Константинополь. Это событие и послужило основой церковного праздника 16 августа.

Названия Хлебный или Ореховый Спас связаны с народным календарем. Этот период приходился на завершение жатвы, а хозяйки начинали печь хлеб из муки нового урожая. Также начинают появляться первые орехи.

Что нельзя делать 16 августа

В народных верованиях в этот день существовали определенные запреты. В частности, сегодня нельзя делать такие вещи:

— долго смотреть в зеркало, поскольку считалось, что это может навлечь неприятности

— ходить на кладбище, ведь это может принести беду

— проводить сватовство и планирование свадьбы

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День ангела сегодня отмечают Иоанн, Степан, Александр, Яков и Анна.

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