Уявлення про зовнішність Ісуса Христа сформоване в мистецтві та релігійній традиції може суттєво відрізнятися від реальності. Сучасні дослідження істориків і теологів свідчать, що біблійний персонаж навряд чи відповідав звичному образу світлошкірого чоловіка з довгим волоссям, як часто ми це бачимо на іконах.

Ісус Христос. Фото з відкритих джерел

За словами науковиці Мередіт Воррен з Шеффілдського університету, Ісус мав смагляву шкіру, карі очі та коротше волосся. За її словами, це типовий вигляд для мешканців Близького Сходу того часу. Його зовнішність була радше непримітною. У Євангелії згадується, що для його впізнання потрібна була допомога Юди Іскаріота.

"Пізніше, коли ми отримуємо уявлення про всемогутнього Христа як Творця, його зображення уподібнюється до того, як зображували Зевса чи Юпітера: з бородою та довгим волоссям", — зауважує Воррен та дода, що ці зображення Ісуса показують його з міцною рельєфною статурою, великими руками та біцепсами.

Як міг виглядати Ісус Христос

Дослідники також звертають увагу на спосіб життя Ісуса. Як тесля і мандрівний проповідник, він багато працював фізично і долав значні відстані пішки. На думку вчених, це сформувало його міцне і жилаве тіло.

"Ісус мав би мати смагляву шкіру, карі очі, як і місцеве населення. Він помер, не доживши до 40 років. Він не був багатим і проводив багато часу на свіжому повітрі, тому на його обличчі, ймовірно, з'явилися зморшки. Його руки і ноги, ймовірно, були мозолястими і грубими", — зазначила пояснила науковиця.

Професорка Джоан Тейлор додає, що через скромний раціон і постійні подорожі Ісус навряд чи мав виразну мускулатуру, як це часто зображують у мистецтві. Водночас він міг бути фізично витривалим і сильним.

За її словами, найреалістичніші уявлення про зовнішність Ісуса дають давні портрети мумій з Єгипту, які були створені у 1-2 століттях. Вони демонструють типові риси людей регіону, де жив проповідник.

Таким чином, науковці наголошують, що традиційні ікони та картини радше відображають культурні уявлення різних епох, ніж реальний вигляд історичної постаті. За їх словами, через свою фізичну працю, Ісус з шістьма кубиками пресу може бути ближчим до реального портрета сина Божого.

