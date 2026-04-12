logo_ukra

BTC/USD

71669

ETH/USD

2217.7

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Наука та освіта Не такий, як на іконах: вчені з'ясували, як насправді виглядав Ісус Христос
commentss НОВИНИ Всі новини

Не такий, як на іконах: вчені з'ясували, як насправді виглядав Ісус Христос

Вчені пояснили, яким був Ісус Христос насправді. Чому його зовнішність відрізняється від традиційних ікон.

12 квітня 2026, 06:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Уявлення про зовнішність Ісуса Христа сформоване в мистецтві та релігійній традиції може суттєво відрізнятися від реальності. Сучасні дослідження істориків і теологів свідчать, що біблійний персонаж навряд чи відповідав звичному образу світлошкірого чоловіка з довгим волоссям, як часто ми це бачимо на іконах.

Ісус Христос. Фото з відкритих джерел

За словами науковиці Мередіт Воррен з Шеффілдського університету, Ісус мав смагляву шкіру, карі очі та коротше волосся. За її словами, це типовий вигляд для мешканців Близького Сходу того часу. Його зовнішність була радше непримітною. У Євангелії згадується, що для його впізнання потрібна була допомога Юди Іскаріота.

"Пізніше, коли ми отримуємо уявлення про всемогутнього Христа як Творця, його зображення уподібнюється до того, як зображували Зевса чи Юпітера: з бородою та довгим волоссям", — зауважує Воррен та дода, що ці зображення Ісуса показують його з міцною рельєфною статурою, великими руками та біцепсами.

Не такий, як на іконах: вчені з'ясували, як насправді виглядав Ісус Христос - фото 2

Як міг виглядати Ісус Христос

Дослідники також звертають увагу на спосіб життя Ісуса. Як тесля і мандрівний проповідник, він багато працював фізично і долав значні відстані пішки. На думку вчених, це сформувало його міцне і жилаве тіло. 

"Ісус мав би мати смагляву шкіру, карі очі, як і місцеве населення. Він помер, не доживши до 40 років. Він не був багатим і проводив багато часу на свіжому повітрі, тому на його обличчі, ймовірно, з'явилися зморшки. Його руки і ноги, ймовірно, були мозолястими і грубими", — зазначила пояснила науковиця.

Професорка Джоан Тейлор додає, що через скромний раціон і постійні подорожі Ісус навряд чи мав виразну мускулатуру, як це часто зображують у мистецтві. Водночас він міг бути фізично витривалим і сильним.

За її словами, найреалістичніші уявлення про зовнішність Ісуса дають давні портрети мумій з Єгипту, які були створені у 1-2 століттях. Вони демонструють типові риси людей регіону, де жив проповідник.

Таким чином, науковці наголошують, що традиційні ікони та картини радше відображають культурні уявлення різних епох, ніж реальний вигляд історичної постаті. За їх словами, через свою фізичну працю, Ісус з шістьма кубиками пресу може бути ближчим до реального портрета сина Божого.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені реконструювали обличчя Ісуса Христа в молодому віці.

Також "Коментарі" писали, що штучний інтелект показав справжнє обличчя Ісуса.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/jesus-wasnt-white-long-hair-34784274
Теги:

Новини

Всі новини