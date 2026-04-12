logo

BTC/USD

71669

ETH/USD

2217.7

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Не такой, как на иконах: ученые выяснили, как действительно выглядел Иисус Христос
commentss НОВОСТИ Все новости

Не такой, как на иконах: ученые выяснили, как действительно выглядел Иисус Христос

Ученые объяснили, каким был Иисус Христос. Почему его облик отличается от традиционных икон.

12 апреля 2026, 06:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Представление о внешности Иисуса Христа, сформированное в искусстве и религиозной традиции, может существенно отличаться от реальности. Современные исследования историков и теологов свидетельствуют, что библейский персонаж вряд ли соответствовал привычному образу светлокожего мужчины с длинными волосами, как часто мы это видим на иконах.

Иисус Христос. Фото из открытых источников

По словам ученой Мередит Уоррен из Шеффилдского университета, Иисус имел смуглую кожу, карие глаза и более короткие волосы. По ее словам, это типичный вид для жителей Ближнего Востока того времени. Его внешность была скорее незаметной. В Евангелии упоминается, что для его опознания требовалась помощь Иуды Искариота.

"Позже, когда мы получаем представление о всемогущем Христе как Творце, его изображение уподобляется тому, как изображали Зевса или Юпитера: с бородой и длинными волосами", — отмечает Уоррен и добавит, что эти изображения Иисуса показывают его с крепким рельефным телосложением, большими руками и бицепсами.

Как мог выглядеть Иисус Христос

Исследователи также обращают внимание на образ жизни Иисуса. Как плотник и странствующий проповедник, он много работал физически и преодолевал значительные расстояния пешком. По мнению ученых, это сформировало его крепкое и жилое тело.

"Иисус должен был бы иметь смуглую кожу, карие глаза, как и местное население. Он умер, не дожив до 40 лет. Он не был богатым и проводил много времени на свежем воздухе, поэтому на его лице, вероятно, появились морщинки. Его руки и ноги, вероятно, были мозолистыми и грубыми", — заметила ученная.

Профессор Джоан Тейлор добавляет, что через скромный рацион и постоянные путешествия Иисус вряд ли обладал выразительной мускулатурой, как это часто изображают в искусстве. В то же время, он мог быть физически выносливым и сильным.

По ее словам, самые реалистичные представления о внешности Иисуса дают древние портреты мумий из Египта, созданные в 1-2 веках. Они демонстрируют типичные особенности людей региона, где жил проповедник.

Таким образом, ученые отмечают, что традиционные иконы и картины скорее отражают культурные представления разных эпох, чем реальный вид исторической фигуры. По их словам, через свой физический труд, Иисус с шестью кубиками пресса может быть ближе к реальному портрету сына Божего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые реконструировали лицо Иисуса Христа в молодом возрасте.

Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект показал истинное лицо Иисуса.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/jesus-wasnt-white-long-hair-34784274
Теги:

Новости

Все новости