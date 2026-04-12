Велике церковне свято 12 квітня: що категорично не можна робити на Великдень

12 квітня християни відзначають найбільше церковне свято — Великдень, або Воскресіння Христове. Це день, який символізує перемогу життя над смертю та завершує період Великого посту і Страсного тижня. Що категорично не можна робити у Великдень та у кого День ангела 12 квітня.

Що не можна робити на Великдень.

Церковне свято 12 квітня

12 квітня 2026 року українці відзначають Великдень. Згідно з євангельською традицією, після розп’яття Ісус Христос воскрес на третій день. Першими про це дізналися жінки-мироносиці, які прийшли до гробу, але не знайшли тіла. Звістка про воскресіння швидко поширилася серед апостолів, а згодом і по всьому світу.

У Великдень віряни традиційно освячують великодні кошики з пасками, яйцями, сиром та іншими стравами. Особливе значення має і святкове привітання, адже замість звичного "добрий день" люди вітаються словами "Христос Воскрес!" і відповідають "Воістину Воскрес!".

Що не можна робити сьогодні на Великдень

Церква наголошує на дотриманні духовної чистоти та спокою у цей день. Існує кілька важливих заборон у Великдень:

Уникайте конфліктів — не можна сваритися, підвищувати голос або бажати зла іншим, адже свято символізує мир і прощення.

Відкладіть побутові справи — прибирання, прання чи фізична робота вважаються недоречними у святковий день.

Не займайтеся рукоділлям і ворожінням — шиття, в’язання або будь-які спроби передбачити майбутнє не схвалюються церквою.

Також існують рекомендації щодо великоднього кошика: не варто класти до нього страви з кров’ю або алкоголь, адже їх освячення не підтримується церковною традицією.

Іменини 12 квітня

Цього дня вітають із днем ангела Василя, Давида, Івана, Сергія, Марфу та Марію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про церковний календар на квітень. Що ще святкують цього місяця, крім Великодня та Вербної неділі.

Також "Коментарі" писали, де Великдень буде під обмеженнями: закриті кладовища, комендантська година.