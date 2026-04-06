Де Великдень буде під обмеженнями: закриті кладовища, комендантська година і нові правила для вірян

В Україні Великдень-2026 проходитиме в умовах посилених обмежень через безпекову ситуацію. У низці регіонів уже запроваджено заборони на відвідування кладовищ, змінено формат богослужінь і переглянуто роботу транспорту.

Великдень під обмеженнями: закриті кладовища, комендантська година і нові правила для вірян

Місцева влада в різних областях запроваджує додаткові обмеження через загрозу обстрілів, мінну небезпеку та ризики провокацій. Зокрема, у Харкові, Дружківці та окремих громадах діє заборона на відвідування частини кладовищ. У Херсонській області такі візити дозволені лише під час поховальних процесій.

Крім того, у деяких регіонах обмежують проведення масових заходів. Наприклад, на Вінниччині до кінця року заборонені хресні ходи поза межами храмів, а в Київській області під час комендантської години у церквах дозволено перебувати лише обмеженій кількості священнослужителів.

Вірян закликають уникати масових скупчень, освячувати великодні кошики протягом дня та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

У низці міст також змінюється робота транспорту. Додаткові маршрути до кладовищ запускають у Дніпрі, Миколаєві, Тернополі та Сумах. В окремих громадах можуть змінювати графіки руху або продовжувати роботу транспорту у святкові дні.

Водночас у прифронтових регіонах обмеження значно суворіші. У Донецькій області через постійні обстріли заборонено масові заходи, а в деяких громадах діє жорстка комендантська година.

Святкування Великодня у 2026 році проходитиме у різні дати – 5 квітня для християн західного обряду та 12 квітня для східного. В умовах війни ключовим пріоритетом залишається безпека, тому влада закликає українців відповідально ставитися до обмежень.

