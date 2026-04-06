Де Пасха будет под ограничениями: закрытые кладбища, комендантский час и новые правила для верующих

В Украине Пасха-2026 будет проходить в условиях усиленных ограничений из-за ситуации безопасности. В ряде регионов уже введен запрет на посещение кладбищ, изменен формат богослужений и пересмотрена работа транспорта.

Пасха под ограничениями: закрытые кладбища, комендантский час и новые правила для верующих

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет РБК-Украина.

Местные власти в различных областях вводят дополнительные ограничения из-за угрозы обстрелов, минной опасности и риска провокаций. В частности, в Харькове , Дружковке и отдельных общинах действует запрет на посещение части кладбищ. В Херсонской области такие визиты разрешены только во время погребальных процессий.

Кроме того, в некоторых регионах ограничивают проведение массовых мероприятий. Например, в Винницкой области до конца года запрещены крестные ходы за пределами храмов, а в Киевской области во время комендантского часа в церквях разрешено находиться лишь ограниченному количеству священнослужителей.

Верующие призывают избегать массовых скоплений, освящать пасхальные корзины в течение дня и немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

В ряде городов также меняется работа транспорта. Дополнительные маршруты к кладбищам запускают в Днепре , Николаеве , Тернополе и Сумах . В отдельных общинах могут изменяться графики движения или продолжать работу транспорта в праздничные дни.

В то же время в прифронтовых регионах ограничения значительно строже. В Донецкой области из-за постоянных обстрелов запрещены массовые мероприятия, а в некоторых общинах действует жесткий комендантский час.

Празднование Пасхи в 2026 году пройдет в разные даты – 5 апреля для христиан западного обряда и 12 апреля для восточного. В условиях войны ключевым приоритетом остается безопасность, поэтому власти призывают украинцев ответственно относиться к ограничениям.

