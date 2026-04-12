Большой церковный праздник 12 апреля: что категорически нельзя делать на Пасху

12 апреля христиане отмечают самый большой церковный праздник — Пасху, или Воскресение Христово. Это день, символизирующий победу жизни над смертью и завершающий период Великого поста и Страстной недели. Что категорически нельзя делать на Пасху и у кого День ангела 12 апреля.

Что нельзя делать на Пасху. Фото: Freepik

Церковный праздник 12 апреля

12 апреля 2026 года украинцы отмечают Пасху. Согласно евангельской традиции, после распятия Иисус Христос воскрес на третий день. Первыми об этом узнали женщины-мироносицы, которые пришли ко гробу, но не нашли тела. Весть о воскресении скоро распространилась посреди апостолов, а потом и по всему миру.

В Пасху верующие традиционно освящают пасхальные корзины с куличами, яйцами, творогом и другими блюдами. Особое значение имеет и праздничное приветствие, ведь вместо привычного "доброго дня" люди приветствуются словами "Христос Воскрес!" и отвечают "Поистине Воскрес!".

Что нельзя делать сегодня на Пасху

Церковь подчеркивает соблюдение духовной чистоты и покоя в этот день. Существует несколько важных запретов в Пасху:

Избегайте конфликтов – нельзя ссориться, повышать голос или желать зла другим, ведь праздник символизирует мир и прощение.

Отложите бытовые дела – уборка, стирка или физическая работа считаются неуместными в праздничный день.

Не занимайтесь рукоделием и гаданием – шитье, вязание или какие-либо попытки предсказать будущее не одобряются церковью.

Также существуют рекомендации по пасхальной корзине: не стоит класть в нее блюда с кровью или алкоголь, ведь их освящение не поддерживается церковной традицией.

Именины 12 апреля

В этот день поздравляют с днем ангела Василия, Давида, Иоанна, Сергея, Марфу и Марию.

