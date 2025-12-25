ШІ Ісус Христос з’явився в церкві у Швейцарії: що він робить

У швейцарському Люцерні невеликий храм Святого Петра встановив експериментальну інсталяцію аватара Ісуса Христа на базі штучного інтелекту, який здатний спілкуватися з відвідувачами майже сотнею мов. Проєкт з ШІ Ісусом Христом має на меті тимчасово замінити священника для сповідей.

ШІ Ісус Христос в церкві у Швейцарії. Фото з відкритих джерел

Проєкт з Ісусом Христом на основі ШІ отримав назву Deus in Machina та став результатом співпраці церкви з місцевою університетською лабораторією імерсивних технологій. Заради експерименту сповідальню тимчасово переобладнали. Замість священника там встановили комп’ютер, камери та кабелі. Через ґратчастий екран відвідувачі бачать довговолосий образ Ісуса, який у режимі реального часу відповідає на запитання, використовуючи богословські тексти та алгоритми ШІ.

"Ми хотіли зрозуміти, як люди реагуватимуть на Ісуса зі штучного інтелекту: чи говоритимуть з ним, про що саме і з якими очікуваннями", — пояснив теолог каплиці Марко Шмід.

За його словами, церква свідомо пішла на експеримент, аби дослідити сучасні форми духовного діалогу.

ШІ Ісус Христос в церкві у Швейцарії

Водночас відвідувачів попереджають, що не слід розголошувати особисту інформацію та усвідомлювати, що вони спілкуються з цифровим аватаром на власний ризик.

Попри міжнародну цікавість, проєкт викликав суперечки всередині християнської спільноти. Частина католиків критикує використання сповідальні для ШІ, а деякі протестанти вважають сам образ Ісуса Христа в такому форматі неприйнятним.

