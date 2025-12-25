logo_ukra

BTC/USD

87522

ETH/USD

2928.07

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство релігія ШІ Ісус Христос з’явився в церкві у Швейцарії: що він робить
commentss НОВИНИ Всі новини

ШІ Ісус Христос з’явився в церкві у Швейцарії: що він робить

У церкві Люцерна встановили аватар Ісуса Христа на базі штучного інтелекту.

25 грудня 2025, 11:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У швейцарському Люцерні невеликий храм Святого Петра встановив експериментальну інсталяцію аватара Ісуса Христа на базі штучного інтелекту, який здатний спілкуватися з відвідувачами майже сотнею мов. Проєкт з ШІ Ісусом Христом має на меті тимчасово замінити священника для сповідей.

ШІ Ісус Христос з’явився в церкві у Швейцарії: що він робить

ШІ Ісус Христос в церкві у Швейцарії. Фото з відкритих джерел

Проєкт з Ісусом Христом на основі ШІ отримав назву Deus in Machina та став результатом співпраці церкви з місцевою університетською лабораторією імерсивних технологій. Заради експерименту сповідальню тимчасово переобладнали. Замість священника там встановили комп’ютер, камери та кабелі. Через ґратчастий екран відвідувачі бачать довговолосий образ Ісуса, який у режимі реального часу відповідає на запитання, використовуючи богословські тексти та алгоритми ШІ.

"Ми хотіли зрозуміти, як люди реагуватимуть на Ісуса зі штучного інтелекту: чи говоритимуть з ним, про що саме і з якими очікуваннями", — пояснив теолог каплиці Марко Шмід. 

За його словами, церква свідомо пішла на експеримент, аби дослідити сучасні форми духовного діалогу.

ШІ Ісус Христос з’явився в церкві у Швейцарії: що він робить - фото 2

ШІ Ісус Христос в церкві у Швейцарії

Водночас відвідувачів попереджають, що не слід розголошувати особисту інформацію та усвідомлювати, що вони спілкуються з цифровим аватаром на власний ризик. 

Попри міжнародну цікавість, проєкт викликав суперечки всередині християнської спільноти. Частина католиків критикує використання сповідальні для ШІ, а деякі протестанти вважають сам образ Ісуса Христа в такому форматі неприйнятним.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені реконструювали обличчя юного Ісуса Христа.

Також "Коментарі" писали про те, чому ми святкуємо 25 грудня Різдво, якщо Ісус не народився цього числа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/technology/2024/nov/21/deus-in-machina-swiss-church-installs-ai-powered-jesus
Теги:

Новини

Всі новини