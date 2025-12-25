ИИ Иисус Христос явился в церкви в Швейцарии: что он делает

В швейцарском Люцерне небольшой храм Святого Петра установил экспериментальную инсталляцию аватара Иисуса Христа на базе искусственного интеллекта, способного общаться с посетителями почти сотней языков. Проект с ИИ Иисусом Христом преследует цель временно заменить священника для исповедей.

Проект с Иисусом Христом на основе ИИ получил название Deus in Machina и стал результатом сотрудничества церкви с местной университетской лабораторией иммерсивных технологий. Ради эксперимента исповедальницу временно переоборудовали. Вместо священника установили компьютер, камеры и кабели. Через решетчатый экран посетители видят длинноволосый образ Иисуса, который в режиме реального времени отвечает на вопросы, используя богословские тексты и алгоритмы ИИ.

"Мы хотели понять, как люди будут реагировать на Иисуса из искусственного интеллекта: будут ли говорить с ним, о чем именно и с какими ожиданиями", — пояснил теолог храма Марко Шмид.

По его словам, церковь сознательно пошла на эксперимент, чтобы изучить современные формы духовного диалога.

В то же время, посетителей предупреждают, что не следует разглашать личную информацию и осознавать, что они общаются с цифровым аватаром на собственный риск.

Несмотря на международное любопытство, проект вызвал споры внутри христианского сообщества. Часть католиков критикует использование исповедальности для ИИ, а некоторые протестанты считают сам образ Иисуса Христа в таком формате неприемлемым.

