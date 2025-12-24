Щороку 25 грудня мільйони людей у всьому світі святкують Різдво, тобто день народження Ісуса Христа. Проте історики й богослови сходяться в тому, що ніхто насправді не знає, коли саме він народився. Євангелія не містять жодної точної дати, а перші християни взагалі не вважали за потрібне відзначати цю подію. Тож чому саме 25 грудня святкують Різдво?

Чому ми святкуємо Різдво 25 грудня. Фото з відкритих джерел

Вибір дати Різдва тісно пов’язаний зі світом античного Риму. Більшість дослідників вважають, що святкування народження Христа почали формуватися не раніше 2 століття. Одне з пояснень походить від римського християнського історика Секста Юлія Африканського. Він вважав, що Ісус був зачатий 25 березня, яке вважається днем створення світу. Відрахувавши дев’ять місяців, християни символічно отримали дату народження — 25 грудня.

Інша версія пов’язує дату Різдва з язичницькими традиціями Римської імперії. 25 грудня тут святкували день народження Непереможного Сонця (Sol Invictus). Свято символізувало перемогу світла над темрявою після зимового сонцестояння та збігалося з гучними Сатурналіями — періодом бенкетів, подарунків та інших веселощів. Саме в цей день також вшановували бога світла Мітру, культ якого був поширений серед римських легіонерів.

Церква почала офіційно святкувати Різдво 25 грудня лише у 336 році, за правління імператора Костянтина, який легалізував і підтримав християнство. Деякі історики вважають, що вибір дати мав і політичний підтекст. Нове християнське свято мало поступово витіснити популярні язичницькі обряди, не руйнуючи звичного для людей ритму життя.

Однак, навіть після цього Різдво ще довго не було центральним святом християнства. Лише через 600 років, приблизно у 9 столітті 25 грудня остаточно утвердилося як ключова дата в церковному календарі.

Важливо розуміти, що майже всі християни світу святкують Різдво 25 грудня. Різниця була лише в тому, за яким календарем рахувати цю дату. За григоріанським та новоюліанським 25 грудня збігається з астрономічним, тоді як у юліанському календарі 25 грудня зараз припадає на 7 січня.

Більшість православних церков, включно з ПЦУ та УГКЦ, перейшли на Новоюліанський календар, тому Україна офіційно святкує Різдво 25 грудня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект показав обличчя Ісуса.

Також "Коментарі" писали про 3 різдвяні подарунки, які нічого не коштують, але мають велику цінність.