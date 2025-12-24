Каждый год 25 декабря миллионы людей во всем мире празднуют Рождество, то есть день рождения Иисуса Христа. Однако историки и богословы сходятся в том, что никто действительно не знает, когда именно он родился. Евангелия не содержат точной даты, а первые христиане вообще не сочли нужным отмечать это событие. Тогда почему именно 25 декабря празднуют Рождество?

Почему мы празднуем Рождество 25 декабря. Фото из открытых источников

Выбор даты Рождества тесно связан с миром античного Рима. Большинство исследователей считают, что празднование рождения Христа начало формироваться не раньше 2 века. Одно из объяснений произошло от римского христианского историка Секста Юлия Африканского. Он считал, что Иисус был зачат 25 марта, которое считается днем сотворения мира. Отсчитав девять месяцев, христиане символически получили дату рождения – 25 декабря.

Другая версия увязывает дату Рождества с языческими традициями Римской империи. 25 декабря здесь праздновали день рождения Непобедимого Солнца (Sol Invictus). Праздник символизировал победу света над тьмой после зимнего солнцестояния и совпадал с громкими Сатурналиями — периодом банкетов, подарков и других веселий. Именно в этот день почитали бога света Митру, культ которого был распространен среди римских легионеров.

Церковь начала официально праздновать Рождество 25 декабря только в 336 году, во время правления императора Константина, который легализовал и поддержал христианство. Некоторые историки считают, что выбор дал и политический подтекст. Новый христианский праздник должен был постепенно вытеснить популярные языческие обряды, не разрушая привычного для людей ритма жизни.

Однако даже после этого Рождество еще долго не было центральным праздником христианства. Спустя всего 600 лет, примерно в 9 веке 25 декабря окончательно утвердилось как ключевая дата в церковном календаре.

Важно понимать, что почти все христиане мира отмечают Рождество 25 декабря. Разница была только в том, по какому календарю считать эту дату. По григорианскому и новоюлианскому 25 декабря совпадает с астрономическим, в то время как в юлианском календаре 25 декабря сейчас приходится на 7 января.

Большинство православных церквей, включая ПЦУ и УГКЦ, перешли на Новоюлианский календарь, поэтому Украина официально празднует Рождество 25 декабря.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект показал лицо Иисуса.

Также "Комментарии" писали о 3 рождественских подарках, которые ничего не стоят, но имеют большую ценность.