7 маловідомих фактів про Святого Миколая, які вас здивують

6 грудня християни відзначають День Святого Миколая Чудотворця, який є одним з найшанованіших святих у світі. Образ Миколая об’єднує легенди, історичні свідчення та традиції різних народів, а його культ вплинув навіть на появу сучасного Санта-Клауса. Зібрали сім цікавих фактів про святого, які можуть вас вразити.

Святий Миколай. Фото з відкритих джерел

1. Святий Миколай народився на території сучасної Туреччини

Майбутній Чудотворець з’явився на світ близько 270 року в місті Патара (нині Туреччина) у заможній та побожній родині. Після ранньої смерті батьків Миколай успадкував великий маєток і роздав його бідним. Вихованням хлопця опікувався дядько, настоятель місцевого монастиря, який і висвятив його на священника.

2. Святий Миколай був монахом у Святій Землі

У 312 році Миколай здійснив паломництво до Святої Землі. Три роки він прожив у монастирі Бейт-Джала неподалік Вифлеєма, відвідуючи місця, пов’язані з життям Ісуса Христа. До Туреччини він повернувся лише у 317 році.

3. Миколай став єпископом випадково

Одна з найвідоміших легенд розповідає, що єпископом Миколай став завдяки жеребу. Після смерті попереднього єпископа духовенство не могло дійти згоди щодо наступника і тоді вирішили, що на посаду оберуть першого священника, який увійде до храму наступного ранку. Ним і став Миколай.

4. Миколай справді таємно дарував подарунки

Історія про нічні дарунки Святого Миколая має реальні корені. Згідно з переказом, молодий Миколай таємно допоміг сусідові, який не міг забезпечити посагом своїх доньок. Він підкинув золото до взуття або через димар. Саме з цієї легенди походить традиція класти подарунки до черевичків і шкарпеток.

5. Святий Миколай покровитель моряків

Ще одна легенда розповідає, як Миколай врятував мешканців міста під час голоду. Він переконав моряків поділитися зерном із корабля, що стояв у порту, пообіцявши, що вантаж не зменшиться. Диво справдилося і кількість зерна у трюмах залишилася незмінною. Відтоді моряки шанують його як свого покровителя.

6. Два імені, але один святий

На Сході його знають як Миколая Мирлікійського, а на Заході згадують, як Миколая з Барі. Причина цього в тому, що коли Анатолія була завойована, католики таємно перевезли мощі святого до італійського міста Барі з Туреччини. Саме звідти почалося широке поширення культу святого у Європі.

7. Легендарний ляпас Арію

Одна з найяскравіших легенд описує участь Миколая у Першому Нікейському Соборі 325 року. Під час палких богословських суперечок він нібито вдарив Арія, який заперечував божественність Христа. За це Миколая ув’язнили та позбавили єпископського сану, але, за переказами, тієї ж ночі йому явилися Ісус і Богородиця, повернувши йому одяг і Євангеліє. Зрештою імператор звільнив його, а вчення Арія засудили.

Бонус: як Святий Миколай став Санта-Клаусом

Американський образ Санти виріс саме з традицій шанування Миколая. Нідерландці привезли до США звичай святкувати День Святого Миколая — Сінтклааса (Sinterklaas), що згодом трансформувалося у Санта-Клауса. У 1823 році Клемент Кларк Мур описав Санту, який літає на санях, заходить через димар і роздає подарунки. А ще через 40-60 роців художник Томас Наст створив знайомий сьогодні образ кремезного бородатого чоловіка у червоному костюмі з Північного полюса. Так Святий Миколай став символом Різдва для всього світу.

