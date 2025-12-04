7 малоизвестных фактов о Святом Николае, которые вас удивят

6 декабря христиане отмечают День Святого Николая Чудотворца, который является одним из самых почитаемых святых в мире. Образ Николая объединяет легенды, исторические свидетельства и традиции разных народов, а его культ повлиял даже на появление современного Санта-Клауса. Собрали семь интересных фактов о святом, которые могут вас поразить.

Святой Николай. Фото из открытых источников

1. Святой Николай родился на территории современной Турции

Будущий Чудотворец появился на свет около 270 года в городе Патара (ныне Турция) в богатой и благочестивой семье. После ранней смерти родителей Николай унаследовал большое имение и раздал его бедным. Воспитанием парня занимался дядя, настоятель местного монастыря, который и рукоположил его на священника.

2. Святой Николай был монахом в Святой Земле

В 312 году Николай совершил паломничество к Святой Земле. Три года он прожил в монастыре Бейт-Джала недалеко от Вифлеема, посещая места, связанные с жизнью Иисуса Христа. В Турцию он вернулся только в 317 году.

3. Николай стал епископом случайно

Одна из известнейших легенд рассказывает, что епископом Николай стал благодаря случайности. После смерти предыдущего епископа духовенство не могло прийти к согласию относительно преемника и тогда решили, что на должность изберут первого священника, который войдет в храм на следующее утро. Им и стал Николай.

4. Николай действительно тайно дарил подарки

История о ночных подарках Святого Николая имеет реальные корни. Согласно преданию, молодой Николай тайно помог соседу, который не мог обеспечить приданое своим дочерям. Он подкинул золото к обуви или через дымоход. Именно из этой легенды происходит традиция класть подарки к туфелькам и носкам.

5. Святой Николай покровитель моряков

Еще одна легенда рассказывает, как Николай спас жителей города во время голода. Он убедил моряков поделиться стоящим в порту зерном с корабля, пообещав, что груз не уменьшится. Чудо сбылось и количество зерна в трюмах осталось неизменным. С тех пор моряки уважают его как своего покровителя.

6. Два имени, но один святой

На Востоке его знают как Николая Мирликийского, а на Западе вспоминают, как Николая из Бари. Причина этого в том, что когда Анатолия была завоевана, католики тайно перевезли мощи святого в итальянский город Бари из Турции. Именно оттуда началось широкое распространение культа святого в Европе.

7. Легендарная пощечина Арию

Одна из самых ярких легенд описывает участие Николая в Первом Никейском Соборе 325 года. Во время жарких богословских споров он якобы ударил Ария, отрицавшего божественность Христа. За это Николая заключили в тюрьму и лишили епископского сана, но, по преданию, в ту же ночь ему явились Иисус и Богородица, вернув ему одежду и Евангелие. В конце концов император освободил его, а учение Ария осудили.

Бонус: как Святой Николай стал Санта-Клаусом

Американский образ Санты вырос именно из традиций почитания Николая. Нидерландцы привезли в США обычай праздновать День Святого Николая – Синтклааса (Sinterklaas), что впоследствии трансформировалось в Санта-Клауса. В 1823 году Клемент Кларк Мур описал Санту, который летает на санях, заходит через дымоход и раздает подарки. А еще через 40-60 годов художник Томас Наст создал знакомый сегодня образ коренастого бородатого мужчины в красном костюме из Северного полюса. Так Святой Николай стал символом Рождества для всего мира.

