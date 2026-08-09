Церковне свято 9 серпня: три суворі заборони цього дня

9 серпня православні християни вшановують пам’ять святого апостола Матія — одного з найближчих учнів Ісуса Христа, який після зради Юди Іскаріота був обраний до числа дванадцяти апостолів. Цей день припадає на період Успенського посту, тому в церковній традиції він пов’язаний не лише з молитвою, а й зі стриманістю та добрими справами.

Церковне свято 9 серпня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 9 серпня

За церковним переданням, Матій народився у Вифлеємі, з юних років вивчав Святе Письмо і супроводжував Христа під час Його земного служіння. Після Вознесіння апостоли кинули жереб, щоб відновити число дванадцяти, і саме Матія було обрано на місце Юди. Надалі він проповідував християнство в Юдеї та прийняв мученицьку смерть за віру.

Що не можна робити сьогодні

2 серпня церква та народні звичаї виділяють кілька заборон, зокрема сьогодні не можна:

- вживати м’ясні та молочні продукти, адже триває Успенський піст;

- ловити птахів — за повір’ям, це може накликати біду;

- відмовляти в допомозі нужденним, оскільки байдужість вважається тяжким гріхом.

Священники наголошують, що головний зміст посту полягає не лише в обмеженнях у їжі, а передусім у молитві, примиренні з ближніми та добрих вчинках.

Іменини 9 серпня

День ангела сьогодні святкують Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита та Марія.

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