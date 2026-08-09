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Церковне свято 9 серпня: три суворі заборони цього дня

Яке церковне свято сьогодні 9 серпня, що не можна робити та хто святкує іменини.

9 серпня 2026, 07:05
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Slava Kot

9 серпня православні християни вшановують пам’ять святого апостола Матія — одного з найближчих учнів Ісуса Христа, який після зради Юди Іскаріота був обраний до числа дванадцяти апостолів. Цей день припадає на період Успенського посту, тому в церковній традиції він пов’язаний не лише з молитвою, а й зі стриманістю та добрими справами.

Церковне свято 9 серпня: три суворі заборони цього дня

Церковне свято 9 серпня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 9 серпня

За церковним переданням, Матій народився у Вифлеємі, з юних років вивчав Святе Письмо і супроводжував Христа під час Його земного служіння. Після Вознесіння апостоли кинули жереб, щоб відновити число дванадцяти, і саме Матія було обрано на місце Юди. Надалі він проповідував християнство в Юдеї та прийняв мученицьку смерть за віру.

Що не можна робити сьогодні

2 серпня церква та народні звичаї виділяють кілька заборон, зокрема сьогодні не можна:

  • - вживати м’ясні та молочні продукти, адже триває Успенський піст;
  • - ловити птахів — за повір’ям, це може накликати біду;
  • - відмовляти в допомозі нужденним, оскільки байдужість вважається тяжким гріхом.

Священники наголошують, що головний зміст посту полягає не лише в обмеженнях у їжі, а передусім у молитві, примиренні з ближніми та добрих вчинках.

Іменини 9 серпня

День ангела сьогодні святкують Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита та Марія.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про церковний календар на 2026 рік.

Також "Коментарі" писали, що сенатор подав у суд на Бога та звинувативши його у повенях та хворобах. Яке офіційне рішення ухвалив суддя.



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