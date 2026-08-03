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Позов проти Бога: як сенатор провів найгучніший експеримент в історії США

Сенатор подав у суд на Бога, звинувативши Його у повенях та хворобах! Навіщо він це зробив і яке офіційне рішення ухвалив суддя - читайте у матеріалі.

3 серпня 2026, 15:37
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Сергій Кречмаровський

Ви можете подати в суд на сусіда через зламаний паркан або на компанію через бракований товар. Але що робити, якщо ви хочете притягнути до відповідальності... Творця Всесвіту?

Позов проти Бога: як сенатор провів найгучніший експеримент в історії США

Суддівський молоток, ваги правосуддя та юридичні документи. Ілюстрація: Pixabay

Звучить як сюрреалістичний жарт, але у 2007 році в США це стало офіційним судовим процесом під назвою Chambers v. God!

Хто і навіщо подав у суд на Творця?

Позивачем виступив не божевільний, а дуже досвідчений політик — сенатор штату Небраска Ерні Чемберс (Ernie Chambers). Він подав офіційну скаргу до окружного суду, звинувативши Відповідача (Бога) у зазіханні на життя та здоров'я людей.

У своїй заяві сенатор перерахував цілу низку звинувачень:

  • Спричинення страшних природних катаклізмів (ураганів, повеней, землетрусів);

  • Поширення хвороб та епідемій;

  • Насилання страждань, болю та смерті на мільйони людей по всьому світу.

При цьому Чемберс не вимагав грошей. Він просив суд видати офіційну заборону (Injunction) Богові на вчинення будь-яких подібних дій у майбутньому!

Юридичний експеримент

Насправді політик зробив це не через релігійну ненависть. Це був зухвалий юридичний тролінг та експеримент!

Чемберс хотів довести абсурдність американської системи, де будь-яка людина може подати абсолютно безглуздий позов проти будь-кого, змушуючи суд витрачати бюджетні гроші та час на його розгляд.

Епічний вердикт суду

Історія тривала понад рік! Суддя сумлінно вивчав справу, але у 2008 році був змушений закрити її через суто бюрократичну перепону.

Офіційний вердикт: Суд ухвалив рішення про закриття справи, оскільки Відповідачу (Богові) неможливо вручити судову повістку під розпис. В американському праві, якщо позивач не може надати точну домашню або робочу адресу відповідача для кур'єра, процес розглядатися не може.

Сенатор намагався оскаржити це, заявивши, що Бог є всюдисущим, а отже, знає про позов, але вищі інстанції залишили рішення без змін.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав, як США поклалися на Бога та до чого тут долар



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