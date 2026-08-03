Позов проти Бога: як сенатор провів найгучніший експеримент в історії США

Ви можете подати в суд на сусіда через зламаний паркан або на компанію через бракований товар. Але що робити, якщо ви хочете притягнути до відповідальності... Творця Всесвіту?

Суддівський молоток, ваги правосуддя та юридичні документи. Ілюстрація: Pixabay

Звучить як сюрреалістичний жарт, але у 2007 році в США це стало офіційним судовим процесом під назвою Chambers v. God!

Хто і навіщо подав у суд на Творця?

Позивачем виступив не божевільний, а дуже досвідчений політик — сенатор штату Небраска Ерні Чемберс (Ernie Chambers). Він подав офіційну скаргу до окружного суду, звинувативши Відповідача (Бога) у зазіханні на життя та здоров'я людей.

У своїй заяві сенатор перерахував цілу низку звинувачень:

Спричинення страшних природних катаклізмів (ураганів, повеней, землетрусів);

Поширення хвороб та епідемій;

Насилання страждань, болю та смерті на мільйони людей по всьому світу.

При цьому Чемберс не вимагав грошей. Він просив суд видати офіційну заборону (Injunction) Богові на вчинення будь-яких подібних дій у майбутньому!

Юридичний експеримент

Насправді політик зробив це не через релігійну ненависть. Це був зухвалий юридичний тролінг та експеримент!

Чемберс хотів довести абсурдність американської системи, де будь-яка людина може подати абсолютно безглуздий позов проти будь-кого, змушуючи суд витрачати бюджетні гроші та час на його розгляд.

Епічний вердикт суду

Історія тривала понад рік! Суддя сумлінно вивчав справу, але у 2008 році був змушений закрити її через суто бюрократичну перепону.

Офіційний вердикт: Суд ухвалив рішення про закриття справи, оскільки Відповідачу (Богові) неможливо вручити судову повістку під розпис. В американському праві, якщо позивач не може надати точну домашню або робочу адресу відповідача для кур'єра, процес розглядатися не може.

Сенатор намагався оскаржити це, заявивши, що Бог є всюдисущим, а отже, знає про позов, але вищі інстанції залишили рішення без змін.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав, як США поклалися на Бога та до чого тут долар.