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Як США поклалися на Бога та до чого тут долар

Уявіть: берете в руки долар, а на ньому – "In God We Trust". Ви знаєте, що ці слова з'явилися там не просто так. 30 липня 1956-го Америка офіційно вирішила: її гроші та її душа тепер належать Богові.

30 липня 2026, 12:02
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Сергій Кречмаровський

Колись давно, у розпал Холодної війни, Америка вирішила зробити щось незвичайне. Вона взяла й офіційно поклала свої гроші... на Бога. Звучить як фільм, правда? Але це історія, яка сталася 30 липня 1956 року.

Як США поклалися на Бога та до чого тут долар

Долар США. Фото з відкритих джерел

Того дня президент Дуайт Ейзенхауер підписав закон, який зробив "In God We Trust" офіційним національним девізом США. І не просто девізом – ці слова мали з'явитися на всіх паперових доларах. Уявіть, який це був крок! Раніше напис "In God We Trust" уже карбували на монетах – ще з часів Громадянської війни. Але щоб розмістити його на кожній банкноті – це зовсім інша історія.

До речі, ідея належала міністру фінансів Джорджу Хамфрі. А сам Ейзенхауер, який незадовго до того охрестився в дорослому віці, був глибоко переконаний: віра – це "найпотужніша зброя країни в мирі й на війні".

Цей закон пройшов через Конгрес... одноголосно! Без жодних дебатів. Він замінив неофіційний девіз "E pluribus unum" ("З багатьох – єдине") на те, що ми бачимо на доларах сьогодні.

Перші паперові гроші з новим написом з'явилися в обігу лише 1 жовтня 1957 року – на срібному сертифікаті номіналом 1 долар. Відтоді кожен долар, який ви тримаєте в руках, несе на собі цей напис.

А ви знали, що фраза "In God is our Trust" вперше з'явилася ще в 1814 році? Її написав Френсіс Скотт Кі у вірші, який став гімном США. Але знадобилося майже 150 років, щоб вона стала девізом нації.

Дехто каже, що це порушує відокремлення церкви від держави. І суперечки точаться досі. Але факт залишається фактом: того липневого дня 1956-го Америка офіційно заявила – її гроші й її душа належать Богові.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав ТОП дивовижних фактів про долар США, які мало хто знає.




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