Як США поклалися на Бога та до чого тут долар

Колись давно, у розпал Холодної війни, Америка вирішила зробити щось незвичайне. Вона взяла й офіційно поклала свої гроші... на Бога. Звучить як фільм, правда? Але це історія, яка сталася 30 липня 1956 року.

Долар США. Фото з відкритих джерел

Того дня президент Дуайт Ейзенхауер підписав закон, який зробив "In God We Trust" офіційним національним девізом США. І не просто девізом – ці слова мали з'явитися на всіх паперових доларах. Уявіть, який це був крок! Раніше напис "In God We Trust" уже карбували на монетах – ще з часів Громадянської війни. Але щоб розмістити його на кожній банкноті – це зовсім інша історія.

До речі, ідея належала міністру фінансів Джорджу Хамфрі. А сам Ейзенхауер, який незадовго до того охрестився в дорослому віці, був глибоко переконаний: віра – це "найпотужніша зброя країни в мирі й на війні".

Цей закон пройшов через Конгрес... одноголосно! Без жодних дебатів. Він замінив неофіційний девіз "E pluribus unum" ("З багатьох – єдине") на те, що ми бачимо на доларах сьогодні.

Перші паперові гроші з новим написом з'явилися в обігу лише 1 жовтня 1957 року – на срібному сертифікаті номіналом 1 долар. Відтоді кожен долар, який ви тримаєте в руках, несе на собі цей напис.

А ви знали, що фраза "In God is our Trust" вперше з'явилася ще в 1814 році? Її написав Френсіс Скотт Кі у вірші, який став гімном США. Але знадобилося майже 150 років, щоб вона стала девізом нації.

Дехто каже, що це порушує відокремлення церкви від держави. І суперечки точаться досі. Але факт залишається фактом: того липневого дня 1956-го Америка офіційно заявила – її гроші й її душа належать Богові.

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