Как США положились на Бога и при чем здесь доллар

Когда-то давно, в разгар холодной войны, Америка решила сделать что-нибудь необычное. Она взяла и официально возложила свои деньги... на Бога. Звучит как фильм, верно? Но это история, произошедшая 30 июля 1956 года.

Доллар США. Фото из открытых источников

В тот день президент Дуайт Эйзенхауэр подписал закон, сделавший "In God We Trust" официальным национальным девизом США. И не просто девизом – эти слова должны были появиться на всех бумажных долларах. Представьте, какой это был шаг! Ранее надпись "In God We Trust" уже чеканилась на монетах – еще со времен Гражданской войны. Но чтобы разместить её на каждой банкноте – это совсем другая история.

Кстати, идея принадлежала министру финансов Джорджу Хамфри. А сам Эйзенхауэр, незадолго до того крестившийся во взрослом возрасте, был глубоко убежден: вера – это "мощное оружие страны в мире и на войне".

Этот закон прошел через Конгресс... единогласно! Без всяких дебатов. Он заменил неофициальный девиз "E pluribus unum" ("Из многих – единое") на то, что мы видим на долларах сегодня.

Первые бумажные деньги с новой надписью появились в обращении только 1 октября 1957 года – на серебряном сертификате номиналом 1 доллар. С этого времени каждый доллар, который вы держите в руках, несет на себе эту надпись.

А вы знали, что фраза In God is our Trust впервые появилась еще в 1814 году? Ее написал Фрэнсис Скотт Ки в стихотворении, ставшем гимном США. Но понадобилось около 150 лет, чтобы она стала девизом нации.

Некоторые говорят, что это нарушает отделение церкви от государства. И споры продолжаются до сих пор. Но факт остается фактом: в июле 1956-го Америка официально заявила – ее деньги и ее душа принадлежат Богу.

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