Секрети зеленої купюри: ТОП дивовижних фактів про долар США, про які мало хто знає

Здавалося б, що нового можна дізнатися про звичайний долар? Ми щодня бачимо ці зелені папірці у новинах, обмінниках та власних гаманцях, коли перевіряємо свіжий курс валют. Проте за звичним дизайном найпопулярнішої валюти світу ховаються справжні таємниці, шалені гроші та неймовірні курйози, про які більшість людей навіть не здогадується.

Долар. Фото з відкритих джерел

Найбільше спантеличує факт про існування справжньої банкноти номіналом у цілих сто тисяч доларів! На ній зображений портрет президента Вудро Вільсона. Щоправда, потримати її в руках звичайним людям так і не вдалося. У 1930-х роках ці "гіганти" випустили виключно для розрахунків між банками. Спроба розплатитися такою купюрою у звичайній крамниці вважалася б тяжким злочином, а зараз її вартість серед колекціонерів просто неможливо оцінити.

Ще один цікавий міф стосується портрета на знаменитій стодоларовій банкноті. Майже всі впевнені, що на американських грошах друкують виключно президентів США. А от і ні! Бенджамін Франклін ніколи не обіймав посаду глави держави. Його обличчя прикрашає купюру за видатні заслуги як вченого, дипломата та одного з головних засновників Америки.

Але найцікавіше — це браковані купюри, за якими нумізмати з усього світу влаштовують справжнє полювання. Дрібна помилка друкарського верстата, як-от зміщений серійний номер, криве обрізання чи перевернутий водяний знак, перетворює звичайний долар на справжнє багатство. За такі "помилки" на аукціонах платять десятки тисяч доларів. Тож радимо уважніше роздивлятися паперові гроші у своєму гаманці — можливо, там ховається статок.

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