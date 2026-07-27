Секреты зеленой купюры: ТОП удивительных фактов о долларе США, о которых мало кто знает

Казалось бы, что нового можно узнать об обычном долларе? Мы ежедневно видим эти зеленые бумажки в новостях, обменниках и собственных кошельках, когда проверяем свежий курс валют. Однако за привычным дизайном самой популярной валюты мира скрываются настоящие тайны, безумные деньги и невероятные курьезы, о которых большинство людей даже не догадывается.

Доллар. Фото из открытых источников

Больше всего озадачивает факт о существовании настоящей банкноты номиналом в целых сто тысяч долларов! На ней изображен портрет президента Вудро Вильсона. Правда, подержать ее в руках обычным людям так и не удалось. В 1930-х годах этих "гигантов" выпустили исключительно для расчетов между банками. Попытка расплатиться такой купюрой в обычном магазине считалась бы тяжелым преступлением, а сейчас ее стоимость среди коллекционеров просто невозможно оценить.

Еще один интересный миф касается портрета на знаменитой стодолларовой банкноте. Почти все уверены, что на американских деньгах печатают исключительно президентов США. А вот и нет! Бенджамин Франклин никогда не занимал пост главы государства. Его лицо украшает купюру за выдающиеся заслуги как ученого, дипломата и одного из главных основателей Америки.

Но самое интересное — это бракованные купюры, за которыми нумизматы со всего мира устраивают настоящую охоту. Мелкая ошибка печатного станка, вроде смещенного серийного номера, кривой обрезки или перевернутого водяного знака, превращает обычный доллар в настоящее состояние. За такие "ошибки" на аукционах платят десятки тысяч долларов. Так что советуем внимательнее разглядывать бумажные деньги в своем кошельке — возможно, там скрывается состояние.

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