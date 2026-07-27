ТОП-5 найкумедніших пограбувань у світі: як лимонний сік та дзвінки в банк завадили злочинцям

Світ криміналістики знає чимало прикладів складних та спланованих пограбувань, проте іноді зловмисники демонструють дивовижний брак здорового глузду. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише видання HowStuffWorks. Окремі спроби заволодіти чужим майном перетворюються на справжні кумедні історії.

Пограбування. Фото з відкритих джерел

Найвідомішим курйозним грабіжником вважають Макартура Вілера. У 1995 році він пограбував два банки в США, намазавши обличчя лимонним соком. Чоловік вірив, що сік діє як невидиме чорнило та зробить його непомітним для камер спостереження. При затриманні він був щиро здивований, що камери його зафіксували.

Ще один випадок стався в Коннектикуті. Грабіжник Альберт Бейлі вирішив заощадити час і зателефонував у банк заздалегідь. Він попросив касирів підготувати необхідну суму до його приходу. Працівники банку викликали поліцію, яка затримала його безпосередньо на вході.

В іншому епізоді 18-річний Рубен Зарате вирішив пограбувати магазин, але сейф був зачинений. Оскільки менеджера не було, хлопець залишив свій номер телефону з проханням передзвонити, коли з'явиться доступ до грошей. Після дзвінка на нього вже чекав патруль.

Також вирізнився Денніс Хокінс, який замаскувався під жінку за допомогою блондинистої перуки та накладних грудей, але забув зголити бороду. Інша ж група грабіжників із Техасу після пограбування опублікувала у соцмережі Facebook фото з викраденими грошима та хвалькуватими підписами.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про перший історично задокументований поєдинок на револьверах та його наслідки.