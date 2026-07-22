Револьвери на Дикому Заході: історія першої легендарної дуелі

Коли ми уявляємо Дикий Захід, то перед очима часто постає одна й та сама сцена: безлюдна вулиця, двоє озброєних чоловіків, напружена тиша, кілька секунд очікування та блискавичний постріл. Але такі дуелі траплялися набагато рідше, ніж це показували вестерни. Одна з них настільки точно відповідала майбутньому кінематографічному канону, що стала легендою. Ця історія про перестрілку Білла Гікока та Девіса Татта, яка відбулася 21 липня 1865 року в Спрингфілді, штат Міссурі.

Ковбої. Фото з відкритих джерел

До конфлікту чоловіків привела зовсім не якась велика історична причина. Вони були професійними гравцями, знали один одного, а за деякими свідченнями навіть раніше товаришували. Сварка спалахнула через гроші, програні в картковій грі. Гікок стверджував, що винен 25 доларів, тоді як Татт називав іншу суму. Як заставу він забрав у суперника золотий кишеньковий годинник.

Для Гікока це була не просто річ. Годинник мав особливе значення, тому він попередив Татта не з'являтися з ним на людях. Наступного дня той демонстративно надів годинник і вийшов із ним на міську площу. Суперники опинилися на відстані приблизно 70 метрів один від одного. Гікок попередив Татта не наближатися. Той дістав револьвер і вистрілив першим, але промахнувся. Гікок, за описами очевидців, спокійно прицілився і смертельно поранив суперника.

Саме ця деталь зробила перестрілку особливою. Це був не хаотичний напад у салуні та не бійка, яка раптово переросла у стрілянину. Двоє озброєних чоловіків зустрілися просто посеред міста, а їхній конфлікт завершився пострілом на очах у свідків. Саме тому історики часто називають бій Гікока і Татта першим справжнім західним "showdown", тобто тією самою дуеллю, яку згодом зробили візитівкою вестернів.

Після смерті Татта Гікока заарештували, але суд виправдав його. Присяжні вирішили, що стрілянина була чесним збройним протистоянням, а Гікок діяв у межах неписаного кодексу Дикого Заходу. Через два роки історія отримала нове життя завдяки публікації в Harper's New Monthly Magazine. Розповідь була помітно прикрашена, а репутація Гікока швидко перетворила його на одного з найвідоміших стрільців американського фронтиру.

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