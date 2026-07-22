Револьверы на Диком Западе: история первой легендарной дуэли

Когда мы представляем Дикий Запад, то перед глазами часто стоит одна и та же сцена: безлюдная улица, двое вооруженных мужчин, напряженная тишина, несколько секунд ожидания и молниеносный выстрел. Но такие дуэли встречались гораздо реже, чем это показывали вестерны. Одна из них настолько точно соответствовала предстоящему легендой будущему кинематографическому канону. Эта история о перестрелке Билла Гикока и Дэвиса Татта, произошедшей 21 июля 1865 года в Спрингфилде, штат Миссури.

Ковбои. Фото из открытых источников

К конфликту мужчин привела отнюдь не какая-то большая историческая причина. Они были профессиональными игроками, знали друг друга, а по некоторым показаниям даже раньше дружили. Ссора вспыхнула из-за денег, проигранных в карточной игре. Гикок утверждал, что должен 25 долларов, тогда как Татт называл другую сумму. Как залог он забрал у соперника золотые карманные часы.

Для Гикока это была не просто вещь. Часы имели особое значение, поэтому он предупредил Татта не появляться с ним на людях. На следующий день они демонстративно надел часы и вышли с ними на городскую площадь. Соперники оказались на расстоянии примерно 70 метров друг от друга. Гикок предупредил Татту не приближаться. Тот достал револьвер и выстрелил первым, но промахнулся. Гикок, по описаниям очевидцев, спокойно прицелился и смертельно ранил соперника.

Именно эта деталь сделала особую перестрелку. Это было не хаотическое нападение в салуне и не драка, внезапно переросшая в стрельбу. Двое вооруженных мужчин встретились прямо посреди города, а их конфликт завершился выстрелом на глазах у свидетелей. Именно поэтому историки часто называют бой Гикока и Татта первым настоящим западным showdown, то есть той самой дуэлью, которую впоследствии сделали визитной карточкой вестернов.

После смерти Татта Гикока был арестован, но суд оправдал его. Присяжные решили, что стрельба была честным вооруженным противостоянием, а Гикок действовал в рамках неписаного кодекса Дикого Запада. Через два года история обрела новую жизнь благодаря публикации в Harper's New Monthly Magazine. Рассказ был заметно украшен, а репутация Гикока быстро превратила его в одного из известнейших стрелков американского фронтира.

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