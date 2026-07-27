ТОП-5 самых смешных ограблений в мире: как лимонный сок и звонки в банк помешали преступникам

Мир криминалистики знает немало примеров сложных и спланированных ограблений, однако иногда злоумышленники демонстрируют удивительное отсутствие здравого смысла. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание HowStuffWorks. Отдельные попытки завладеть чужим имуществом превращаются в настоящие курьезные истории.

Ограбление. Фото из открытых источников

Самым известным курьезным грабителем считают Макартура Уилера. В 1995 году он ограбил два банка в США, обмазав лицо лимонным соком. Мужчина верил, что сок действует как невидимые чернила и сделает его незаметным для камер наблюдения. При задержании он был искренне удивлен тем, что камеры его зафиксировали.

Еще один случай произошел в Коннектикуте. Грабитель Альберт Бейли решил сэкономить время и позвонил в банк заранее. Он попросил кассиров подготовить необходимую сумму к его приходу. Работники банка вызвали полицию, которая задержала его прямо на входе.

В другом эпизоде 18-летний Рубен Зарате решил ограбить магазин, но сейф был заперт. Поскольку менеджера не было, парень оставил свой номер телефона с просьбой перезвонить, когда появится доступ к деньгам. После звонка его уже ждал патруль.

Также отличился Деннис Хокинс, который замаскировался под женщину с помощью блондинистого парика и накладной груди, но забыл сбрить бороду. Другая же группа грабителей из Техаса после ограбления опубликовала в соцсети Facebook фото с похищенными деньгами и хвастливыми подписями.

Напомним: портал "Комментарии" писал о первом исторически задокументированном поединке на револьверах и его последствиях.