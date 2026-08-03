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Иск против Бога: как сенатор провел самый громкий эксперимент в истории США

Сенатор подал в суд на Бога, обвинив Его в наводнениях и болезнях! Зачем он это сделал и какое официальное решение принял судья – читайте в материале.

3 августа 2026, 15:37
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Сергій Кречмаровський

Вы можете подать в суд на соседа из-за сломанного забора или на компанию из-за бракованного товара. Но что делать, если вы хотите привлечь к ответственности... Создателя Вселенной?

Иск против Бога: как сенатор провел самый громкий эксперимент в истории США

Судейский молоток, весы правосудия и юридические документы. Иллюстрация: Pixabay

Звучит как сюрреалистическая шутка, но в 2007 году в США это стало официальным судебным процессом под названием Chambers v. God!

Кто и зачем подал в суд на Творца?

Истцом выступил не сумасшедший, а очень опытный политик – сенатор штата Небраска Эрни Чемберс (Ernie Chambers). Он подал официальную жалобу в окружной суд, обвинив Ответчика (Бога) в посягательстве на жизнь и здоровье людей.

В своем заявлении сенатор перечислил целый ряд обвинений:

  • Причины страшных природных катаклизмов (ураганов, наводнений, землетрясений);

  • Распространение заболеваний и эпидемий;

  • Насылание страдания, боли и смерти на миллионы людей по всему миру.

При этом Чемберс не потребовал денег. Он просил суд выдать официальный запрет (Injunction) Богу на совершение каких-либо подобных действий в будущем!

Юридический эксперимент

На самом деле политик сделал это не из религиозной ненависти. Это был дерзкий юридический троллинг и эксперимент!

Чемберс хотел доказать абсурдность американской системы, где любой человек может подать совершенно нелепый иск против кого-либо, заставляя суд тратить бюджетные деньги и время на его рассмотрение.

Эпический вердикт суда

История продолжалась больше года! Судья добросовестно изучал дело, но в 2008 году был вынужден закрыть его из-за чисто бюрократической преграды.

Официальный вердикт: Суд принял решение о закрытии дела, поскольку Ответчику (Богу) невозможно вручить судебную повестку под роспись. В американском праве, если истец не может предоставить точный домашний или рабочий адрес ответчика для курьера, процесс рассматриваться не может.

Сенатор пытался обжаловать это, заявив, что Бог вездесущ, а значит, знает об иске, но высшие инстанции оставили решение без изменений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, как США положились на Бога и при чем здесь доллар.



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