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Церковный праздник 9 августа: три суровых запрета в этот день

Какой церковный праздник сегодня 9 августа, что нельзя делать и кто празднует именины.

9 августа 2026, 07:05
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Slava Kot

9 августа православные христиане чтят память святого апостола Матия – одного из ближайших учеников Иисуса Христа, который после предательства Иуды Искариота был избран в число двенадцати апостолов. Этот день приходится на период Успенского поста, поэтому в церковной традиции он связан не только с молитвой, но и сдержанностью и добрыми делами.

Церковный праздник 9 августа: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 9 августа. Фото из открытых источников

Церковный праздник 9 августа

По церковному преданию, Матий родился в Вифлееме, с юных лет изучал Священное Писание и сопровождал Христа во время Его земного служения. После Вознесения апостолы бросили жребий, чтобы восстановить число двенадцати, и именно Матия был избран на место Иуды. В последствии он проповедовал христианство в Иудее и принял мученическую смерть за веру.

Что нельзя делать сегодня

2 августа церковь и народные обычаи выделяют несколько запретов, в частности, сегодня нельзя:

  • — употреблять мясные и молочные продукты, ведь продолжается Успенский пост;
  • — ловить птиц – по поверью, это может навлечь беду;
  • — отказывать в помощи нуждающимся, поскольку безразличие считается тяжким грехом.

Священники отмечают, что главное содержание поста заключается не только в ограничениях в пище, но прежде всего в молитве, примирении с ближними и добрыми поступками.

Именины 9 августа

День ангела сегодня празднуют Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Алексей, Петр, Иаков, Ирина, Маргарита и Мария.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о церковном календаре на 2026 год.

Также "Комментарии" писали, что сенатор подал в суд на Бога и обвинив его в наводнениях и болезнях. Какое официальное решение принял судья.



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