Церковне свято 8 березня: три суворі заборони цього дня

8 березня православні віряни вшановують пам’ять єпископа та сповідника Святого Теофілакта Нікодимійського, який став символом вірності християнській вірі в період переслідувань Церкви. У народній традиції цей день пов’язаний із духовним очищенням, молитвою та дотриманням певних заборон. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято

За церковними переказами, Теофілакт народився в місті Нікодимія (нині територія Туреччини) у родині глибоко віруючих християн. З юних років він прагнув духовного життя, тому вступив до монастиря та прийняв чернечий постриг. Згодом його обрали єпископом Нікодимії.

Святий жив у часи правління імператора-іконоборця Лева Ісавра, коли влада активно боролася з шануванням ікон. Теофілакт відкрито виступив на захист іконопочитання та прав Церкви. Через свою позицію він зазнав переслідувань, вигнання та жорстоких катувань. Попри це, святий залишився непохитним у вірі й помер у вигнанні, ставши прикладом духовної стійкості для наступних поколінь.

Що не можна робити 8 березня

Церковна традиція радить у цей день дотримуватися спокою та духовної зосередженості. Існує кілька важливих заборон:

- Не можна думати про погане та концентруватися на негативі, щоб не притягнути невдачі.

- Не варто сумувати чи впадати у відчай, адже за народними віруваннями це може принести смуток на весь рік.

- Заборонено сваритися, кричати та з’ясовувати стосунки, адже день має проходити в мирі та гармонії.

Крім того, триває Великий піст, тому віряни утримуються від м’яса, молочних продуктів, яєць і риби.

Хто святкує іменини

8 березня день ангела відзначають: Олександр, Олексій, Дем’ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Сергій, Ян та Матрона.

