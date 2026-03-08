Церковне свято 8 березня: три суворі заборони цього дня

Рубрики
8 березня православні віряни вшановують пам’ять єпископа та сповідника Святого Теофілакта Нікодимійського, який став символом вірності християнській вірі в період переслідувань Церкви. У народній традиції цей день пов’язаний із духовним очищенням, молитвою та дотриманням певних заборон. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.
Церковне свято 8 березня. Фото з відкритих джерел
За церковними переказами, Теофілакт народився в місті Нікодимія (нині територія Туреччини) у родині глибоко віруючих християн. З юних років він прагнув духовного життя, тому вступив до монастиря та прийняв чернечий постриг. Згодом його обрали єпископом Нікодимії.
Святий жив у часи правління імператора-іконоборця Лева Ісавра, коли влада активно боролася з шануванням ікон. Теофілакт відкрито виступив на захист іконопочитання та прав Церкви. Через свою позицію він зазнав переслідувань, вигнання та жорстоких катувань. Попри це, святий залишився непохитним у вірі й помер у вигнанні, ставши прикладом духовної стійкості для наступних поколінь.
Церковна традиція радить у цей день дотримуватися спокою та духовної зосередженості. Існує кілька важливих заборон:
Крім того, триває Великий піст, тому віряни утримуються від м’яса, молочних продуктів, яєць і риби.
8 березня день ангела відзначають: Олександр, Олексій, Дем’ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Сергій, Ян та Матрона.
