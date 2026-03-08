logo

Церковный праздник 8 марта: три суровых запрета в этот день
commentss НОВОСТИ Все новости

Церковный праздник 8 марта: три суровых запрета в этот день

8 марта верующие чтят святого Теофилакта Никодимийского. Каковы запреты этого дня, что нельзя делать сегодня и кто празднует именины.

8 марта 2026, 06:30
Автор:
avatar

Slava Kot

8 марта православные верующие чтят память епископа и исповедника Святого Теофилакта Никодимийского, ставшего символом верности христианской вере в период преследований Церкви. В народной традиции этот день связан с духовным очищением, молитвой и соблюдением определенных запретов. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 8 марта: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 8 марта. Фото из открытых источников

Церковный праздник

По церковным преданиям Теофилакт родился в городе Никодимия (ныне территория Турции) в семье глубоко верующих христиан. С юных лет он стремился к духовной жизни, поэтому вступил в монастырь и принял монашеский постриг. Впоследствии его избрали епископом Никодимии.

Святой жил во времена правления императора-иконоборца Льва Исавра, когда власть активно боролась с почитанием икон. Теофилакт открыто выступил в защиту иконопочитания и прав Церкви. Из-за своей позиции он подвергся преследованиям, изгнаниям и жестоким пыткам. Несмотря на это, святой остался непоколебимым в вере и умер в изгнании, став примером духовной стойкости для последующих поколений.

Что нельзя делать 8 марта

Церковная традиция советует в этот день соблюдать покой и духовную сосредоточенность. Существует несколько важных запретов:

  • — Нельзя думать о плохом и концентрироваться на негативе, чтобы не привлечь неудачи.
  • — Не стоит унывать или отчаиваться, ведь по народным верованиям это может принести печаль на весь год.
  • — Запрещено ссориться, кричать и выяснять отношения, ведь день должен проходить в мире и гармонии.

Кроме того, продолжается Великий пост, поэтому верующие воздерживаются от мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы.

Кто празднует именины

8 марта день ангела отмечают: Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Ян и Матрона.

