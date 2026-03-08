Церковный праздник 8 марта: три суровых запрета в этот день

Рубрики
8 марта православные верующие чтят память епископа и исповедника Святого Теофилакта Никодимийского, ставшего символом верности христианской вере в период преследований Церкви. В народной традиции этот день связан с духовным очищением, молитвой и соблюдением определенных запретов. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.
Церковный праздник 8 марта. Фото из открытых источников
По церковным преданиям Теофилакт родился в городе Никодимия (ныне территория Турции) в семье глубоко верующих христиан. С юных лет он стремился к духовной жизни, поэтому вступил в монастырь и принял монашеский постриг. Впоследствии его избрали епископом Никодимии.
Святой жил во времена правления императора-иконоборца Льва Исавра, когда власть активно боролась с почитанием икон. Теофилакт открыто выступил в защиту иконопочитания и прав Церкви. Из-за своей позиции он подвергся преследованиям, изгнаниям и жестоким пыткам. Несмотря на это, святой остался непоколебимым в вере и умер в изгнании, став примером духовной стойкости для последующих поколений.
Церковная традиция советует в этот день соблюдать покой и духовную сосредоточенность. Существует несколько важных запретов:
Кроме того, продолжается Великий пост, поэтому верующие воздерживаются от мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы.
8 марта день ангела отмечают: Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Ян и Матрона.
