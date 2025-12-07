Церковне свято 7 грудня: три речі, які категорично не можна робити сьогодні

7 грудня в православному календарі віряни вшановують одразу двох святих: преподобного Павла Слухливого, відомого своєю винятковою покорою та послушністю, а також святителя Амвросія Медіоланського, який є одним з найшанованіших отців Церкви. Цей день має глибоку духовну складову, а також пов’язаний із давніми традиціями та народними прикметами.

Церковне свято 7 грудня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 7 грудня

Пам’ять преподобного Павла Слухливого

Павло Слухливий (Павло Печерський) — монах Дальніх печер Києво-Печерської лаври, що жив у 13-14 століттях. Про його життя збереглося небагато фактів, однак відомо, що він був подвижником суворого послуху. Павло без нарікань виконував будь-які розпорядження настоятеля, багато часу проводив у молитвах і добровільному аскетизмі. У стародавніх планах Лаври його згадують як “чудодійно послушливого”. Помер монах тихо й мирно, залишивши після себе шану та глибоку повагу.

Пам’ять святителя Амвросія Медіоланського

Святитель Амвросій Медіоланський — один із ключових діячів раннього християнства. Народжений у знатній родині близько 340 року, він здобув блискучу освіту й обіймав високі державні посади. Його несподіване обрання єпископом Медіолана, за переказами, було сприйнято як воля Божа. Амвросій прославився мудрістю, чесністю, боротьбою з єрессю та духовним авторитетом, який зберігається й досі.

Що не можна робити 7 грудня

У цей день Церква закликає вірян утримуватися від сварок, лайки, заздрощів і лінощів. Триває Різдвяний піст, тому дозволена їжа з рослинною олією, риба та трохи вина.

Народні традиції також містять три суворі заборони:

- Не вирушати в далеку дорогу — вважалося, що така поїздка може принести неприємності

- Не сумувати та не плакати — згідно з повір’ям, смуток може тривати 40 днів

- Не сваритися — навіть дрібний конфлікт здатен затягнутися надовго

Жінкам рекомендували уникати важкої праці, не прати одяг і не носити яскравих речей. Також під забороною галасливі вечірки й гучні пісні.

Іменини 7 грудня

День ангела сьогодні святкують: Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло, Петро, Сергій, Меркурій, Соломія, Семен, Марк, Микола, Олександр.

