Церковный праздник 7 декабря: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

7 декабря в православном календаре верующие чествуют сразу двух святых: преподобного Павла Слушительного, известного своим исключительным повиновением и послушанием, а также святителя Амвросия Медиоланского, который является одним из самых почитаемых отцов Церкви. Этот день имеет глубокую духовную составляющую и связан с давними традициями и народными приметами.

Память преподобного Павла Слушающего

Павел Слухлый (Павел Печерский) – монах Дальних пещер Киево-Печерской лавры, живший в 13-14 веках. О его жизни сохранилось немного фактов, однако известно, что он был подвижником строгого послушания. Павел без нареканий выполнял какие-либо предписания настоятеля, много времени проводил в молитвах и добровольном аскетизме. В древних планах Лавры его упоминают как "чудодейственно послушное". Умер монах тихо и мирно, оставив после себя уважение и глубокое уважение.

Память святителя Амвросия Медиоланского

Святитель Амвросий Медиоланский – один из ключевых деятелей раннего христианства. Родившийся в знатной семье около 340 года, он получил блестящее образование и занимал высокие государственные должности. Его неожиданное избрание епископом Медиолана, по преданию, было воспринято как воля Божья. Амвросий прославился мудростью, честностью, борьбой с ересью и духовным авторитетом, который сохраняется до сих пор.

Что нельзя делать 7 декабря

В этот день Церковь призывает верующих воздерживаться от ссор, брани, зависти и лености. Продолжается Рождественский пост, поэтому разрешена еда с растительным маслом, рыба и немного вина.

Народные традиции также содержат три строгих запрета:

— Не отправляться в дальнюю дорогу – считалось, что такая поездка может принести неприятности

— Не унывать и не плакать — согласно поверью, грусть может длиться 40 дней

— Не ссориться – даже мелкий конфликт способен затянуться надолго

Женщинам рекомендовали избегать тяжелого труда, не стирать одежду и не носить яркие вещи. Также под запретом шумные вечеринки и громкие песни.

Именины 7 декабря

День ангела сегодня празднуют: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей, Меркурий, Соломия, Семен, Марк, Николай, Александр.

