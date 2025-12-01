День святого Миколая та Різдво Христове: повний церковний календар на грудень

На останній місяць року за новоюліанським календарем припадають великі релігійні свята — День святого Миколая (6 грудня), Різдво Христове (25 грудня) та Собор Пресвятої Богородиці (26 грудня). Також цього місяця триває Різдвяний (Пилипів) піст (з 15 листопада по 24 грудня).

Різдво. Ілюстративне фото

Цього місяця також згадуватимуть про преподобних, святителів, праведників, апостолів, великомучеників, пише видання “РБК-Україна”.

Повний церковний календар на грудень

1 грудня — 26-й тиждень після П'ятдесятниці.

2 грудня — Преподобних Афанасія, затворника Києво-Печерського, в Ближніх печерах (бл. 1176) та іншого Афанасія, затворника Києво-Печерського в Дальніх печерах (XIII). Священномученика Порфирія, єпископа Сімферопольського (1937). Преподобного Олексія Капаторуського (1947). Ікони Божої Матері "Герондиса".

4 грудня — Великомучениці Варвари і мучениці Юліанії (бл. 306). Преподобного Іоана Дамаскина (бл. 780).

5 грудня — Преподобного Сави Освяченого (532).

6 грудня — Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця (бл. 345). У народі — День святого Миколая.

7 грудня — 26-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 1. Преподобного Іоана, посника Києво-Печерського, в Ближніх печерах (XII).

8 грудня — 27-й тиждень після П'ятдесятниці.

9 грудня — Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

10 грудня — Святителя Іоасафа (Горленка), єпископа Білгородського (1754).

11 грудня — Преподобного Никона Сухого, Києво-Печерського, в Ближніх печерах (XII).

12 грудня — Святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця (бл. 348).

13 грудня — Преподобного Мардарія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах (XIII).

14 грудня — 27-ма неділя після П'ятдесятниці, святих праотців. Глас 2.

15 грудня — 28-й тиждень після П'ятдесятниці. Святителя Стефана, сповідника, архієпископа Сурозького (VIII). Собор Кримських святих.

19 грудня — Преподобного Іллі Муромця, Києво-Печерського, в Ближніх печерах (бл. 1188).

20 грудня — Субота перед Різдвом Христовим. Преподобного Ігнатія, архімандрита Києво-Печерського, в Дальніх печерах (1435). Новодвірцівської і Леньківської (Новгород-Сіверської), званої "Спасителька потопаючих", ікон Божої Матері.

21 грудня — 28-ма неділя після П'ятдесятниці, перед Різдвом Христовим, святих отців. Глас 3. Святителя Петра, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця (1326). Святителя Філарета, митрополита Київського і Галицького (1857).

22 грудня — 29-й тиждень після П'ятдесятниці. Великомучениці Анастасії Узорішительниці (бл. 304).

24 грудня — Навечір'я Різдва Христового (Різдвяний святвечір). Преподобного Кукші Одеського (1964). Літургія за чином святителя Василія Великого.

25 грудня — Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого. (Дванадесяте неперехідне свято Різдво Христове).

26 грудня — Післясвято Різдва Христового. Собор Пресвятої Богородиці.

27 грудня — Субота після Різдва Христового. Апостола першомученика та архідиякона Стефана (34).

28 грудня — 29-та неділя після П'ятдесятниці, після Різдва Христового. Глас 4. Праведного Йосифа Обручника, Давида, царя, і Якова, брата Господнього.

29 грудня — 30-й тиждень після П'ятдесятниці. Преподобного Іова Манявського (1621). Преподобних Марка, гробокопача, Феофіла та Іоана Києво-Печерських, в Ближніх печерах (XII).

31 грудня — Віддання свята Різдва Христового. Святителя Петра Могили, митрополита Київського і Галицького, та всієї Руси (1647).



