День святого Николая и Рождество Христово: полный церковный календарь на декабрь

На последний месяц года по новоюлианскому календарю приходятся большие религиозные праздники – День святого Николая (6 декабря), Рождество Христово (25 декабря) и Собор Пресвятой Богородицы (26 декабря). Также в этом месяце продолжается Рождественский (Филиппов) пост (с 15 ноября по 24 декабря).

Рождество. Иллюстративное фото

В этом месяце также будут вспоминать о преподобных, святителях, праведниках, апостолах, великомучениках, пишет издание "РБК-Украина".



Полный церковный календарь на декабрь

1 декабря – 26-я неделя после Пятидесятницы.

2 декабря – Преподобного Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1176) и другого Афанасия, затворника Киево-Печерского в Дальних пещерах (XIII). Священномученика Порфирия, епископа Симферопольского (1937). Преподобного Алексея Капаторусского (1947). Иконы Божией Матери "Герондиса".

4 декабря – Великомученицы Варвары и мученицы Юлиании (ок. 306). Преподобного Иоанна Дамаскина (ок. 780).

5 декабря – Преподобного Саввы Освященного (532).

6 декабря – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (ок. 345). В народе – День святого Николая.

7 декабря – 26-е воскресенье после Пятидесятницы. Глас 1. Преподобного Иоанна, посника Киево-Печерского, в Ближних пещерах (XII).

8 декабря – 27-я неделя после Пятидесятницы.

9 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

10 декабря – Святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского (1754).

11 декабря – Преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах (XII).

12 декабря – Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).

13 декабря – Преподобного Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах (XIII).

14 декабря — 27-е воскресенье после Пятидесятницы, святых праотцев. Голос 2.

15 декабря – 28-я неделя после Пятидесятницы. Святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского (VIII). Собор Крымских святых.

19 декабря – Преподобного Ильи Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1188).

20 декабря – Суббота перед Рождеством Христовым. Преподобного Игнатия, архимандрита Киево-Печерского, в Дальних пещерах (1435). Новодворцовской и Леньковской (Новгород-Северской), называемой "Спасительница утопающих", икон Божией Матери.

21 декабря – 28-е воскресенье после Пятидесятницы, перед Рождеством Христовым, святых отцов. Глас 3. Святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца (1326). Святителя Филарета, митрополита Киевского и Галицкого (1857).

22 декабря – 29-я неделя после Пятидесятницы. Великомученицы Анастасии Узорешительницы (ок. 304).

24 декабря – Вечере Рождества Христова (Рождественский сочельник). Преподобного Кукша Одесского (1964). Литургия по чину святителя Василия Великого.

25 декабря – Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста. (Двенадцатый непреходящий праздник Рождество Христово).

26 декабря – Послепраздник Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.

27 декабря – Суббота после Рождества Христова. Апостола первомученика и архидьякона Стефана (34).

28 декабря — 29-е воскресенье после Пятидесятницы, после Рождества Христова. Глас 4. Праведного Иосифа Обручника, Давида, царя, и Иакова, брата Господня.

29 декабря – 30-я неделя после Пятидесятницы. Преподобного Иова Манявского (1621). Преподобных Марка, Гробокопача, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах (XII).

31 декабря – Предание праздника Рождества Христова. Святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого, и всея Руси (1647).



