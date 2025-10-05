Церковне свято 5 жовтня: три речі, які категорично не можна робити сьогодні

5 жовтня православні віряни вшановують пам’ять святої мучениці Харитини, яка стала символом мужності та непохитної віри у християнську добу переслідувань. Її життя та мученицька смерть залишаються прикладом стійкості для багатьох поколінь. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 5 жовтня - день вшанування святої Харитини

За переказами, Харитина у дитинстві залишилася сиротою і виховувалася благочестивим християнином Клавдієм. Її щирість і доброта сприяли наверненню багатьох людей до християнства. Під час гонінь, організованих імператором Діоклетіаном, вона зазнала катувань, але не зреклася віри. У 304 році Харитина прийняла мученицьку смерть, ставши прикладом відданості та духовної сили.

Також 5 жовтня у світі відзначають Всесвітню неділю причастя (World Communion Sunday). Це свято об’єднує християн різних конфесій у першій неділі жовтня, нагадуючи про важливість єдності, спільної молитви та Євхаристії.

Що не можна робити 5 жовтня

У цей день віряни дотримуються низки духовних правил. Що сьогодні не можна робити:

- лихословити та сваритися;

- відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

- лінуватися та нарікати на долю.

Дотримання цих настанов вважається способом вшанування пам’яті святої та підтримання внутрішньої гармонії.

Хто святкує іменини сьогодні

5 жовтня іменини відзначають: Григорій, Дем’ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра.

