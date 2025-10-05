logo_ukra

BTC/USD

123957

ETH/USD

4543.27

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство релігія Церковне свято 5 жовтня: три речі, які категорично не можна робити сьогодні
commentss НОВИНИ Всі новини

Церковне свято 5 жовтня: три речі, які категорично не можна робити сьогодні

5 жовтня православні вшановують святу мученицю Харитину. Що не можна робити сьогодні, які традиції цього дня та хто святкує іменини.

5 жовтня 2025, 05:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

5 жовтня православні віряни вшановують пам’ять святої мучениці Харитини, яка стала символом мужності та непохитної віри у християнську добу переслідувань. Її життя та мученицька смерть залишаються прикладом стійкості для багатьох поколінь. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 5 жовтня: три речі, які категорично не можна робити сьогодні

Церковне свято 5 жовтня - день вшанування святої Харитини

Церковне свято 5 жовтня

За переказами, Харитина у дитинстві залишилася сиротою і виховувалася благочестивим християнином Клавдієм. Її щирість і доброта сприяли наверненню багатьох людей до християнства. Під час гонінь, організованих імператором Діоклетіаном, вона зазнала катувань, але не зреклася віри. У 304 році Харитина прийняла мученицьку смерть, ставши прикладом відданості та духовної сили.

Також 5 жовтня у світі відзначають Всесвітню неділю причастя (World Communion Sunday). Це свято об’єднує християн різних конфесій у першій неділі жовтня, нагадуючи про важливість єдності, спільної молитви та Євхаристії.

Що не можна робити 5 жовтня

У цей день віряни дотримуються низки духовних правил. Що сьогодні не можна робити:

  • - лихословити та сваритися;
  • - відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;
  • - лінуватися та нарікати на долю.

Дотримання цих настанов вважається способом вшанування пам’яті святої та підтримання внутрішньої гармонії.

Хто святкує іменини сьогодні

5 жовтня іменини відзначають: Григорій, Дем’ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про релігійний календар на жовтень 2025 року, який показує всі церковні свята цього місяця.

Також "Коментарі" писали, що вчені показали справжній вигляд обличчя Ісуса.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини