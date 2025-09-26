У 2023 році Православна церква України ухвалила перехід на новоюліанський (оновлений) календар для нерухомих свят, тобто свят, які мають фіксовану дату.

Коли Покрова та День Захисника: церковний календар на жовтень 2025

Це означає, що багато свят тепер відзначаються на 13 днів раніше, ніж за старим юліанським стилем.

Водночас частина громад і церков (що дотримуються "старого стилю") продовжує користуватися юліанським календарем, тому для них дати будуть інші (з "зсувом" на 13 днів).

Які свята в Україні відзначатимуть у жовтні 2025 року за новоюліанським календарем – читайте у матеріалі порталу "Коментарі".

Церковний календар на жовтень 2025 року (новий стиль)

1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці. У цей день також згадують преподобного Романа Солодкоспівця. На цей день перенесено День козацтва і День Захисників та Захисниць України.

2 жовтня – священномученик Кипріян та мучениця Юстина; преподобний Андрій.

3 жовтня – священномученик Діонісій Ареопагіт.

4 жовтня – священномученик Єротей, єпископ Афінський; преподобний Франциск Ассізький.

5 жовтня – мучениця Харитина.

6 жовтня – святий апостол Фома.

7 жовтня – мученики Сергій і Вакх.

8 жовтня – преподобна Пелагія.

9 жовтня – апостол Яків Алфеїв.

10 жовтня – мученики Євлампій та Євлампія.

11 жовтня – апостол Филип; преподобний Теофан, єпископ Нікейський.

12 жовтня – мученики Пров, Тарх і Андронік; преподобний Косма.

13 жовтня – мученики Карп, Папіла та Агатоніка.

14 жовтня – преподобна Параскева Тарнавська та інші мученики.

15 жовтня – пам'ять святих отців VII Вселенського собору; преподобний Євтимій Новий; преподобномученик Лукиян.

16 жовтня – мученик Лонгин, сотник.

17 жовтня – пророк Осія; преподобномученик Андрій Критський.

18 жовтня – апостол та євангеліст Лука.

19 жовтня – пророк Йоїл; мученик Уар; преподобний Іван.

20 жовтня – великомученик Артемій.

21 жовтня – преподобний Іларіон Великий.

22 жовтня – рівноапостольний Аверкій, єпископ Єрапольський.

23 жовтня – святкування на честь апостола Якова.

24 жовтня – мученик Арета та інші, що постраждали разом з ним.

25 жовтня – мученики Маркіян і Мартирій.

26 жовтня – великомученик Дмитрій Мироточець.

27 жовтня – мученик Нестор; мучениці Капітоліна та Єротиїда.

28 жовтня – мученики Терентій і Неоніла; мучениця Параскева, яку в народі називають П’ятницею.

29 жовтня – преподобномученик Анастасій; преподобний Аврамій Ростовський.

30 жовтня – мученики Зиновій та Зиновія.

31 жовтня – пам’ятні святкування без особливо великих свят.

Порівняння зі "старим стилем"

Для церков, що дотримуються юліанського календаря, ті ж самі святі переважно припадають на інші дні (зрушення на 13 днів пізніше). Наприклад:

Покрова (1 жовтня за новим стилем) за старим стилем припадає на 14 жовтня.

Відповідно, дні на початку місяця (2, 3, 4 жовтня за новим стилем) у старому стилі припадатимуть на 15, 16, 17 жовтня тощо.

У джерелах також наводяться конкретні згадки свят за старим стилем для жовтня 2025 року.

Духовне значення та поради на жовтень

Покрова Богородиці 1 жовтня — особливо шановане свято в Україні, адже Богородицю вважають небесною опікункою народу.

Протягом місяця віруючі згадують різних святих — мучеників, апостолів, преподобних — що дає можливість чергувати роздуми про жертовність, віру, подвижництво.

