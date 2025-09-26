Весілля — це одне з найважливіших свят у житті людини. Воно сповнене традицій, символів і прикмет, які супроводжують наречених у новий етап. Багато звичаїв мають глибоке коріння й передаються з покоління в покоління. І хоч частина з них може здаватися забобонами, порушувати їх не радять, адже вони символічно впливають на щастя та гармонію у подружньому житті.

Чого категорично не можна робити на весіллі

Головні речі, яких не можна робити на весіллі

1. Одягати біле гостям

Білий колір традиційно належить нареченій. Якщо інші гості вдягнуть білий одяг, це може виглядати як спроба "затінити" головну героїню свята. Для гостей краще обирати інші відтінки, залишивши біле лише для нареченої.

2. Давати ножі чи інші гострі предмети як подарунок

Згідно з прикметами, такі подарунки символізують сварки та розбрат у родині. Якщо вже дуже хочеться подарувати набір ножів чи кухонні інструменти, обов’язково візьміть символічну монетку від молодят, щоб "викупити" подарунок.

3. Переходити дорогу нареченій і нареченому

Вважається, що шлях молодят до нової долі має бути вільним. Якщо хтось перетне дорогу, це може накликати труднощі в майбутньому житті.

4. Нареченій дивитися у дзеркало в повному образі до шлюбу

Перед вінчанням чи розписом наречена не повинна бачити себе у дзеркалі повністю вбрану — лише знявши одну деталь (наприклад, фату або рукавичку). Це робиться для того, щоб "не наврочити" щастя.

5. Давати приміряти обручки стороннім

Обручки — головний символ єдності пари. Вони не повинні торкатися чужих рук, щоб не передати сторонню енергетику у шлюб.

6. Сваритися чи підвищувати голос

Весілля — день миру й радості. Будь-які сварки, скандали чи навіть дрібні непорозуміння вважаються поганим знаком, бо задають тон майбутньому життю.

7. Сидіти на кутах

Є давня прикмета: хто сяде на кут весільного столу, той ще довго не одружиться або не вийде заміж.

8. Ламати весільний букет

Весільний букет нареченої — сильний символ. Його не можна ламати чи розбирати на окремі квіти до того, як вона кине його незаміжнім подругам

Додаткові поради для гостей і молодят

Не можна приходити на весілля з поганим настроєм — свято вбирає в себе енергетику.

Гості не мають випереджати молодят у першому танці.

Порожні келихи краще не залишати на столі — це до нестачі у майбутньому.

Падіння під час танцю чи церемонії вважається поганим знаком, тому варто бути обережними.

Весілля — це не лише свято кохання, а й день, наповнений символами. Дотримуючись простих правил та уникаючи стародавніх "заборон", можна забезпечити собі та молодятам щасливий старт у спільному житті.

