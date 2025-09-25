Похорон — це не лише прощання з людиною, а й важливий духовний обряд, під час якого дотримання традицій та певних правил має величезне значення. Езотерики й навіть священнослужителі наголошують: є речі, які категорично не можна робити на похоронах, навіть якщо вас про це попросять. Порушення цих правил може обернутися бідами для живих.

Ніколи не робіть цього на похоронах, навіть якщо вас про це попросять

1. Не беріть речі померлого "на пам’ять"

Часто родичі чи знайомі можуть пропонувати забрати якусь річ небіжчика. Але екстрасенси застерігають: особисті речі несуть відбиток енергії та долі людини. Вони залишаються "прив’язаними" до власника, і забравши їх, ви ризикуєте взяти на себе чужий біль чи навіть хвороби.

2. Не фотографуйте в домовині

Дехто просить зробити "останнє фото". Та це вважається сильним енергетичним табу. Такі знімки нібито тягнуть душу назад, заважають їй знайти спокій. А для живих вони несуть негативну енергетику та можуть стати причиною затяжних проблем у родині.

3. Не торкайтеся тіла померлого

Бувають прохання поцілувати чи обійняти небіжчика "на прощання". Але це — небезпечний ритуал. Вважається, що в момент дотику можна забрати на себе частину його страждань або навіть "захворіти" духовно чи фізично.

4. Не залишайте гострих предметів у труні

Іноді родичі кладуть ножі, голки чи інші металеві речі. Екстрасенси й народні вірування попереджають: це "прив’язує" душу до землі й може заважати їй піти у світло.

5. Не беріть гроші чи подарунки з кладовища

Навіть якщо хтось просить забрати залишені монети чи сувеніри, цього робити не можна. Все, що залишили на могилі, вважається "належним" померлому. Забравши це, людина може накликати на себе фінансові проблеми чи хвороби.

Висновок

Похорон — це час, коли важливо не тільки проявити повагу, а й дотримуватися духовної безпеки. Навіть якщо хтось просить вас зробити щось із вищезгаданого — краще ввічливо відмовитися. Адже ці правила створені для того, щоб захистити і душу покійного, і життя живих.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чого не можна робити у церкві.