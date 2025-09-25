Похороны – это не только прощание с человеком, но и важный духовный обряд, во время которого соблюдение традиций и определенных правил имеет огромное значение. Эзотерики и даже священнослужители отмечают: есть вещи, которые категорически нельзя делать на похоронах, даже если вас об этом попросят. Нарушение этих правил может обернуться бедами для живых.

Никогда не делайте этого на похоронах, даже если вас об этом попросят

1. Не берите вещи умершего "на память"

Часто родственники или знакомые могут предлагать забрать какую-нибудь вещь покойного. Но экстрасенсы предостерегают: личные вещи несут отпечаток энергии и судьбы человека. Они остаются "привязанными" к владельцу, и забрав их, вы рискуете взять на себя чужую боль или даже болезни.

2. Не фотографируйте в гробу

Кое-кто просит сделать "последнее фото". Но это считается мощным энергетическим табу. Такие снимки якобы тянут душу назад, мешают ей обрести покой. А живым они несут негативную энергетику и могут стать причиной затяжных проблем в семье.

3. Не касайтесь тела умершего

Бывают просьбы поцеловать или обнять покойника "на прощание". Но это опасный ритуал. Считается, что в момент прикосновения можно забрать часть его страданий или даже "заболеть" духовно или физически.

4. Не оставляйте острых предметов в гробу

Иногда родственники кладут ножи, иглы или другие металлические принадлежности. Экстрасенсы и народные верования предупреждают: это "привязывает" душу к земле и может мешать ей уйти в свет.

5. Не берите деньги или подарки с кладбища

Даже если кто просит забрать оставленные монеты или сувениры, этого делать нельзя. Все, что оставили на могиле, считается "должным" умершему. Забрав это, человек может повлечь за собой финансовые проблемы или болезни.

Вывод

Похороны – это время, когда важно не только проявить уважение, но и соблюдать духовную безопасность. Даже если кто просит вас сделать что-то из вышеупомянутого — лучше вежливо отказаться. Ведь эти правила созданы для того, чтобы защитить и душу усопшего, и жизнь живых.

Напомним, портал "Комментарии" писал , чего нельзя делать в церкви.